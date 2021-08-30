影／開箱鳴日號復駛！超夯遊程搶先看 10月後大爆滿

隨著我國疫情趨緩，警戒降為二級，台鐵最美觀光列車「鳴日號」復駛。本報記者搶先直擊遊程，包含享用千元「鳴日便當」、體驗宜蘭傳統藝術中心歌仔戲服換裝，還在大里車站眺望龜山島。雄獅旅行社說，10月已有大量團體需求出現，截至今年底，銷售已破八成。

雄獅說，鳴日號將於9月18日中秋連假航次正式啟航，為讓民眾擁有安心、安全的旅程，全車皆採實名制、間隔座，車上相關服務人員皆完成疫苗接種，身著首度亮相的秋季新裝，並佩戴口罩、面罩和手套。車廂清消方面，也採購時尚黑色酒精噴槍，融合鳴日號香氛於車廂內噴灑消毒，兼顧防疫與美學列車元素，高規格防疫措施處處可見。

雄獅說，為迎接鳴日號啟航，中秋節、雙十節兩趟連假限定航次，加碼贈送「秋日連假限定鳴日禮」，另外還有堪稱「最奢華的火車便當」鳴日便當，選用台灣在地食材，並由五星飯店與嚴選知名餐廳客製化打造，市價超過千元，這回也首度亮相。

本報昨也直擊八甲魚場製做專屬鳴日便當，內含雙主餐，分別是椒鹽烤香魚和甘露煮香魚，當配當地食材做成的配菜，加上可以重複使用高質感餐盒，紀念價值極高。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，疫情警戒降級後，鳴日號暖身試營運前兩梯自動降載至五成收客率，之後強化防疫後逐步恢復到七成，並隨指揮中心規範滾動式調整。若觀光列車有限度開放飲食，會在強化檢疫與遵守社交距離下開放用餐，相關措施包括吧台車廂站立桌一桌限一人，並備有水果、密封包裝點心、罐裝飲料等。

至於客廳車廂沙發區及旅客個人座位區，他說則開放用餐，用餐期間請客人避免交談，並於用餐後戴回口罩，座位全採間隔座。此外，車服人員於運行中開放使用手推車，推車上提供密封包裝點心、熱咖啡也加上密封蓋確保衛生，餐盒均使用密封餐盒盛裝，由鳴日管家親送至座位，再讓旅客開封食用。

除了啟動高規格的防疫措施，雄獅說，秋季行程也推出全新企畫，9至12月行程以「餐桌計畫」、「秋季美食」、「原民文化」、「音樂列車」為四大特色主題，並精心打造各種專場活動。游國珍表示，9月18日到12月7日共14個趟次，上路即銷售七到八成，其中將近七成都是企業包團，市場反應良好，尤其中秋節、雙十國慶兩趟次適逢連假，詢問度都很高。

根據雄獅規畫，9月18日出發的宜花東四天行程，為歡慶中秋佳節特別安排前進宜蘭傳藝園區欣賞臺灣傳統戲曲、童玩，搭配廟埕戲台上的精彩大戲表演，搭配歌仔戲服變裝體驗，將是獨一無二的旅遊回憶。10月9日國慶四天行程則包場歐式古堡風酒吧，品飲在地葡萄酒，再搭配精緻小食，再前往噶瑪蘭酒廠，體驗採用中央山脈與雪山山脈的清澈水源孕育出口感醇厚的威士忌，來場輕鬆微醺的國慶假期。雙十節當天，還會走訪台灣原始的太巴塱部落，來場原民餐桌風格的國慶午宴。

「鳴日禮」部分，中秋和國慶兩航次雄獅準備「金桔入釀雞尾酒組」和世界調酒獎得主WAT跨界合作，融合台灣在地水果，把國際級的調酒體驗帶上鳴日號；以及榮獲日本Good Design設計大獎、首創六角形的「鳴日．瓶」，加上「鳴日木質明信片」。

此外，慶祝鳴日號秋季回歸，雄獅特別推出早鳥報名優惠，出發前90天預訂最高可享3000元優惠；另有老客戶優惠方案，凡參加過鳴日號行程之旅客報名可享每人500元優惠，若攜帶新朋友一起參團可再折500元，新朋友亦可同享優惠。