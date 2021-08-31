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為什麼會越睡越累？醫生曝「起床後三大惡習」讓你更加疲倦

聯合新聞網 / 綜合報導
醫生曝「起床後三大惡習」讓你更加疲倦。圖／取自：ingimage
醫生曝「起床後三大惡習」讓你更加疲倦。圖／取自：ingimage

英國醫生蘭加楊（Karan Rangarjan）日前在社群平台提到，早上起床後的3個習慣會使人一整天感到疲倦。

蘭加楊指出第1個習慣是「按下鬧鐘的貪睡按鈕」，因為這麼做會使身體進入另一個睡眠週期，而釋放更多助眠的荷爾蒙，再次起床時身體就會堆積睡眠化學物質，讓人再次感覺疲倦4小時。

第2個習慣是9成人會做的事情「一醒來就拿起手機」。蘭加楊解釋起床後大腦通常會逐步清醒，腦波會從從delta到theta再轉換到alpha，但如果一起床就看手機則會跳過theta和alpha腦波，讓人焦躁不安。

蘭加楊最後表示一早起床喝咖啡提神毫無意義。因為身體在早上8到9點會產出較多皮質醇，能自然喚醒人們，「若在這些時點喝咖啡，表示你沒有善用咖啡因的刺激作用。要喝咖啡等皮質醇下降時再喝。」

@dr.karanr

Do you do this? ##morningroutine ##schoolwithdrkaran ##learnontiktok ##sleep ##coffee

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咖啡 睡眠 英國

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