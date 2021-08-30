「阿嬤家」舊址登錄為歷史建築 迪化街文資再添一處

台北市文化局今針對大同區「迪化街1段256號」進行文化資產價值審議，該建築歷經漆行、南北貨業、棺木販售等不同業種經營，記述迪化街在地的產業沿革與興衰。更曾為「阿嬤家-和平與女性人權館」，展示慰安婦人權運動珍貴史料，經投票表決，出席委員一致同意登錄為歷史建築。

2015年租予「婦女救援基金會」在此開設「阿嬤家-和平與女性人權館」，作為展示慰安婦人權運動的珍貴史料以及推廣性別暴力預防教育的基地。2020年阿嬤家租約到期後，現由「東方廣告」承租經營。

建物所有權人李建興認為，迪化街一段開發較早，深具許多具有文資潛力的建築，希望能對保存古蹟盡一分心力，因此委託呂大吉建築事務所申請登錄為歷史建築。

呂大吉表示，迪化街一段256號鄰近淡水河14號水門，在日治時期為江氏家族開設「江成發材⽊商」專門販賣棺木，後因生意不好，在1953年賣給陳氏家族經營油漆代理事業，並在2007年轉由販售南北貨的李氏家族持有至今。

呂大吉表示，該建築格局與配置是為典型的住商合一街屋形式保有原本構造，包括牆壁、木窗、欄杆、洗石子、面磚、騎樓之磚拱等具時代內涵，其中可探究材料、工法及細部作法，見證了日治時期的營建歷史。

文資產價值審查專案小組會勘後，認為建建物1920年前後落成，為一坎二落一過水，天井與後院保有原有格局、立面保有原貌，前棟二樓牆面有謝孝德壁畫，該建築也曾見證棺木販售的興衰、產權的持有變更。今日經過投票出席委員一致同意登錄為歷史建築，並要求建物應恢復原貌。