快訊

美軍最後48小時：阿富汗第三波恐攻的互相傷害？

雄三反艦飛彈進駐台中 海軍迅雷基地成軍

「阿嬤家」舊址登錄為歷史建築 迪化街文資再添一處

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
大同區「迪化街1段256號」今文資審議會同意登錄為歷史建築。圖／呂大吉建築師事務所提供
大同區「迪化街1段256號」今文資審議會同意登錄為歷史建築。圖／呂大吉建築師事務所提供

台北市文化局今針對大同區「迪化街1段256號」進行文化資產價值審議，該建築歷經漆行、南北貨業、棺木販售等不同業種經營，記述迪化街在地的產業沿革與興衰。更曾為「阿嬤家-和平與女性人權館」，展示慰安婦人權運動珍貴史料，經投票表決，出席委員一致同意登錄為歷史建築

2015年租予「婦女救援基金會」在此開設「阿嬤家-和平與女性人權館」，作為展示慰安婦人權運動的珍貴史料以及推廣性別暴力預防教育的基地。2020年阿嬤家租約到期後，現由「東方廣告」承租經營。

建物所有權人李建興認為，迪化街一段開發較早，深具許多具有文資潛力的建築，希望能對保存古蹟盡一分心力，因此委託呂大吉建築事務所申請登錄為歷史建築。

呂大吉表示，迪化街一段256號鄰近淡水河14號水門，在日治時期為江氏家族開設「江成發材⽊商」專門販賣棺木，後因生意不好，在1953年賣給陳氏家族經營油漆代理事業，並在2007年轉由販售南北貨的李氏家族持有至今。

呂大吉表示，該建築格局與配置是為典型的住商合一街屋形式保有原本構造，包括牆壁、木窗、欄杆、洗石子、面磚、騎樓之磚拱等具時代內涵，其中可探究材料、工法及細部作法，見證了日治時期的營建歷史。

文資產價值審查專案小組會勘後，認為建建物1920年前後落成，為一坎二落一過水，天井與後院保有原有格局、立面保有原貌，前棟二樓牆面有謝孝德壁畫，該建築也曾見證棺木販售的興衰、產權的持有變更。今日經過投票出席委員一致同意登錄為歷史建築，並要求建物應恢復原貌。

歷史建築 迪化街 人權

延伸閱讀

高雄舊市議會活化下一步方向 各黨議員看法分歧

台中后里區月眉國小80年日式宿舍 將修復再利用

桃園大溪木藝生態博物館群 最小的歷史建築竟然是彈藥庫

屏東勝利星村20戶歷史建築 徵選品牌營運

相關新聞

廚餘今起禁入養豬場 餐廳學校社區因應方式看這裡

非洲豬瘟中央災害應變中心宣布8月30日起廚餘停止進入養豬場，9月1日至9月30日養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻。環保署表示，...

北北桃恐超過36度高溫 吳德榮：留意午後山區對流發展

中央氣象局表示，今天天氣晴朗炎熱，日中午前後台北市、新北市、桃園市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請民眾加強...

無憂無慮也會焦慮？肇因是多巴胺太多

好萊塢明星喬瑟夫高登李維 (Joseph Leonard Gordon-Levitt) 飾演生活無虞但自尋煩惱又焦慮到恐慌症發作的《柯曼老師》，正是現代人的縮影。全球疾病負擔研究 (Global Burden of Disease，GBD) 發現，過去 30 年憂鬱症病例數增加 50%

超級反指標！他買大樂透全都「差一號」 網笑翻：你是盞明燈

威力彩連41槓後開出27億頭獎，受到高額獎金影響，近期全民也瘋買彩券，不過有網友貼出自己購買的大樂透號碼，只見他所選擇的號碼都正好與開出的號碼「差一號」，讓他直呼「買樂透的功用就是看看自己有多衰」。其他網友則笑稱他是「反指標」，直言「你是盞明燈」。

疫情海嘯下「旅行業怎麼撐兩年？」 網曝解答：都改做這行

新冠肺炎自2020年初爆發，至今持續延燒，國境依舊封閉，旅遊產業仍難以振興，其中又以多接出國旅遊業務的旅行社最為嚴重。有網友詢問，「旅行社員工和導遊這兩年是如何撐過來的？」許多網友都表示，相關業者紛紛轉行或兼職打工，其中最大宗不乏是「跑外送」。

34崩塌高風險區 擬發國家警報

台灣剛經歷百年大旱，八月中南部卻豪雨成災。氣候變遷加劇，豪雨愈來愈猛烈，農委會水保局推動「大規模崩塌國家警報」，除了明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。