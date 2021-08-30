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你中了嗎？麟洋紀念酒今天電腦抽籤 中獎率29.49%

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「麟洋紀念酒」今天公開抽籤，抽中者每人限購1盒，陳年年數5年、容量0.6公升、酒精度56度，每盒購買價為新台幣3600元。記者蔡家蓁／攝影
「麟洋紀念酒」今天公開抽籤，抽中者每人限購1盒，陳年年數5年、容量0.6公升、酒精度56度，每盒購買價為新台幣3600元。記者蔡家蓁／攝影

奧運羽球金牌得主李洋與王齊麟今天展開第二天的金門行程，上午出席「台灣之光麟洋紀念酒」抽籤記者會，與金門縣長楊鎮浯、金酒公司董事長黃怡凱按下抽籤啟動鈕後，用電腦亂數抽出3萬6千名幸運的金門鄉親得獎者，對此，金門的酒商也預估，搶搭「麟洋配」熱潮，價錢應該會飆高，最起碼翻倍漲。

「台灣之光麟洋紀念酒」抽籤記者會在今天上午10時舉辦，包括李洋、王齊麟二人都特別親自出席，雖然先前說因防疫，現場不對外開放，僅透過直播，但小小的活動現場還是擠滿鄉親、縣府員工與警察，看得出「麟洋」兩人的超人氣。

楊鎮浯表示，麟洋配得到奧運金牌，金門的鄉親都非常興奮，所以在他們得牌的當下，金酒公司就規劃了一系列跟「麟洋」有關的慶祝商品，及慶祝活動，今天推出的是3萬6千瓶陳年高粱，透過公開電腦抽籤，抽中的鄉親可以用3600元優惠價來認購，讓鄉親分享奧運金牌的榮耀，同時也為疫情期間苦悶的經濟跟環境注入一些活潑的元素，帶動景氣。

他也透露，最初本來是抽獎2萬瓶，後來發現迴響太大，所以在兼顧質與量以及總體的考慮下，把數量提高到3萬6千瓶；楊鎮浯預告，金酒公司下階段還會有「麟洋」的普飲酒，也會配合李洋打球16年的球齡，推出16年酒齡的主題酒。

楊鎮浯指出，將要求金酒公司，之後有相關的合作，要提撥一定比例的獎金來協助基層的運動員。

金酒公司表示，此次對於「麟洋紀念酒」的抽籤資格特別放寬，只要在東京奧運官方認定的結束日期，即110年8月11日前年滿20歲，且設籍金門縣，就可參加攕獎及有抽得的機會。此次符合資格的民眾共有122069人，中獎率為 29.49%。

金酒公司說，「麟洋紀念酒」中者每人限購1盒，陳年年數5年、容量0.6公升、酒精度56度，每盒購價為新台幣3600元，中籤名單可於今日下午17時起，至金門酒廠官方網站查詢，另也會請各村里長發送中通知單，為配合防疫進行人潮分流，各鄉鎮價購日期分別為金城鎮、金寧鄉、烈嶼鄉9月23-24日及金湖鎮、金沙鎮為9月24-25日，詳細地點會另行公告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「台灣之光麟洋紀念酒」抽籤記者會今天登場，會後見證嘉賓合影。記者蔡家蓁／攝影
「台灣之光麟洋紀念酒」抽籤記者會今天登場，會後見證嘉賓合影。記者蔡家蓁／攝影
奧運羽球金牌得主李洋（左一）與王齊麟（右一）今天出席「台灣之光麟洋紀念酒」抽籤記者會，4人還持球拍擺POSE，噱頭十足。記者蔡家蓁／攝影
奧運羽球金牌得主李洋（左一）與王齊麟（右一）今天出席「台灣之光麟洋紀念酒」抽籤記者會，4人還持球拍擺POSE，噱頭十足。記者蔡家蓁／攝影
奧運羽球金牌得主李洋（左一）與王齊麟（右一）今天出席「台灣之光麟洋紀念酒」抽籤記者會，與金門縣長楊鎮浯（左二）、金酒公司董事長黃怡凱（右二）共同主持。記者蔡家蓁／攝影
奧運羽球金牌得主李洋（左一）與王齊麟（右一）今天出席「台灣之光麟洋紀念酒」抽籤記者會，與金門縣長楊鎮浯（左二）、金酒公司董事長黃怡凱（右二）共同主持。記者蔡家蓁／攝影

金門 東京奧運 楊鎮浯

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