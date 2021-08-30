疫下遠端照護成潮流 港醫率先導入生命徵象監測系統

新冠肺炎疫情肆虐，帶來人民生活改變，醫界為降低院內感染並兼顧病患照護，也思考解決方案，高雄小港醫院即攜手鑫霸企業共同開發「全院生命徵象監測系統」，在一般病房內發展遠距照護，讓抗疫更智慧化。

小港醫院表示，這套生命徵象監測系統可自動整合生命徵象數值、波型，將病房的設備層級拉高到接近加護病房。護理人員可在遠端監控病人生命徵象，降低進出病房的頻率與停留時間，有效降低院內感染機率。

另在負壓隔離病房規劃上，小港醫院也與最大醫療設備廠商PHILIPS共同打造 AIoT 病房醫療環境。院方表示，過去護理師需穿戴全套防護裝備進入隔離病房量測病患各項生命徵象數值，或抄寫設備上的數據。但使用遠端系統監測後，未來操作完全零接觸，醫護本身的安全更具保障。

小港醫院院長郭昭宏說，透過遠端病房照護系統，醫師在診間利用智慧型手機即可關心病人，此外全院行動護理推車也可提供即時參數與波形查閱系統，而病房自動化上傳生理數據，也能搭配RRT（快速反應）預警監測系統，預測何時需緊急救護，「將病患的生理數據數位化，大幅提升醫護效率」；