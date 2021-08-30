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疫下遠端照護成潮流 港醫率先導入生命徵象監測系統

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
病人生理監測數據若有異常，即會發出警示訊號。圖／小港醫院提供
病人生理監測數據若有異常，即會發出警示訊號。圖／小港醫院提供

新冠肺炎疫情肆虐，帶來人民生活改變，醫界為降低院內感染並兼顧病患照護，也思考解決方案，高雄小港醫院即攜手鑫霸企業共同開發「全院生命徵象監測系統」，在一般病房內發展遠距照護，讓抗疫更智慧化。

小港醫院表示，這套生命徵象監測系統可自動整合生命徵象數值、波型，將病房的設備層級拉高到接近加護病房。護理人員可在遠端監控病人生命徵象，降低進出病房的頻率與停留時間，有效降低院內感染機率。

另在負壓隔離病房規劃上，小港醫院也與最大醫療設備廠商PHILIPS共同打造 AIoT 病房醫療環境。院方表示，過去護理師需穿戴全套防護裝備進入隔離病房量測病患各項生命徵象數值，或抄寫設備上的數據。但使用遠端系統監測後，未來操作完全零接觸，醫護本身的安全更具保障。

小港醫院院長郭昭宏說，透過遠端病房照護系統，醫師在診間利用智慧型手機即可關心病人，此外全院行動護理推車也可提供即時參數與波形查閱系統，而病房自動化上傳生理數據，也能搭配RRT（快速反應）預警監測系統，預測何時需緊急救護，「將病患的生理數據數位化，大幅提升醫護效率」；

小港醫院最近添購33台儀器分階段導入全院病床，期將病房打造成無死角、無接觸、無感染的全方位照護病房，透過智慧化的轉型，將讓院內服務更具彈性與即時性。護理師羅維仁表示，對於病況較差的病人，護理師不必踏進病房即可經由系統查看病人體溫、脈搏、血壓、血氧等生命徵象的量測記錄且數值同步上傳雲端，並可減輕護理師兼顧多床病人的壓力。

高雄小港醫院導入「全院生命徵象監測系統」，護理人員在護理車能隨時查看病人體溫、脈搏、血壓、血氧等各項生命徵象。圖／小港醫院提供
高雄小港醫院導入「全院生命徵象監測系統」，護理人員在護理車能隨時查看病人體溫、脈搏、血壓、血氧等各項生命徵象。圖／小港醫院提供
利用「全院生命徵象監測系統」，醫師在院內可利使用智慧型平板隨時關心病人生理數據，提升照護效率。圖／小港醫院提供
利用「全院生命徵象監測系統」，醫師在院內可利使用智慧型平板隨時關心病人生理數據，提升照護效率。圖／小港醫院提供

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