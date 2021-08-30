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消保處查核市售乾香菇原產地 合格率達九成七

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

近年市面上的散裝香菇，常有產地未標示或標示不實等問題。為維護消費者食用安全及避免影響菇農權益，行政院消保處去年12月起至今年2月止，會同農委會等相關機關及全國9個直轄市、縣（市）政府，抽查120件乾香菇，4件原產地標示不實之案件均已裁處在案；至原產地查證結果均無不法，已收遏止散裝香菇產地未標示或標示不實之成效。

消保處表示，本次共計查核52家業者，抽查120件乾香菇，其中原產地標示不實之件數計4件。另抽查10件疑似違法輸入中國香菇，送請農委會「雜糧特作蔬菜協助鑑定小組」鑑定，發現有10件香菇部分性狀與中國/越南樣本相符，惟經關務機關進一步查證結果，該10件香菇之原產地均為越南合法進口。

消保處表示，120件抽查香菇分別經衛生機關查核標示及關務機關查證產地後，標示合格件數計116件(96.67％)；違規件數計4件。前述違規案件之態樣均為產地標示不實，主管機關業依食品安全衛生管理法第28條第1項及第45條第1項規定處新台幣4萬元罰鍰。

消保處表示，本次查核結果並未查獲中國生產之香菇以「走私」或「洗產地」之方式輸入台灣，而係自國外合法進口(原產地與進口報單一致)，僅有4件原產地標示不實之情形，足見散裝香菇應標示原產地之政策執行已具一定成效。此外，對於不肖貿易商假借第三國產品名義，意圖以大陸香菇矇混進口騙取價差者，亦已產生一定之嚇阻作用，有效維護消費者權益。

行政院消保處再次呼籲消費者在購買散裝香菇時，應特別注意業者有無明確標示原產地，避免買到來源不明之香菇。選購香菇時亦可透過觀察香菇外觀性狀來辨識國產香菇與大陸香菇，國產香菇外觀特性為菇傘表面呈褐色至深褐色皺縮狀，菌褶色澤淺黃，香氣濃郁；而中國香菇外觀特性為菇傘表面呈淺褐色、褐色或深褐色，菌褶色澤較深呈黃褐色至淺褐色，菇腳均有修剪，所留菇腳很短，菇體香氣淡或有異味。倘需進一步瞭解如何辨識香菇外觀性狀，可參考農委會網頁

(https://www.coa.gov.tw/faq/faq_view.php?id=24)之說明，作為辨識國產香菇與大陸香菇之參考。

農委會 行政院 越南

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