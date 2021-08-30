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中山大學品牌調查 「捷安特」最受消費者信任

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學跨國合作研究品牌調查出爐，捷安特蟬聯消費者信任冠軍，高鐵與中華郵政進步最多。圖／中山大學提供
中山大學跨國合作研究品牌調查出爐，捷安特蟬聯消費者信任冠軍，高鐵與中華郵政進步最多。圖／中山大學提供

中山大學舊振南品牌研究中心針對台灣前40大的消費品牌，涵蓋17個行業別，進行消費者的品牌信任度調查，最新調查結果出爐，捷安特蟬聯最受消費者信任的第一名寶座。中心主任兼資管系主任林芬慧分析因素，捷安特推動自行車運動風潮，是國際知名品牌與國人驕傲；捷安特已在全國7個城市設立Youbike，APP和車況維護提供用車人良好的騎車體驗，也是獲得信任度第一名的原因。

中山大學舊振南品牌研究中心獲得加拿大維多利亞大學Gustavson商學院授權問卷工具，中心指出，此次調查以「品牌信任度」為總指標，再細分為三種信任度，包括品牌社會責任、品牌功能及顧客關係，並進行口碑推薦意願的調查排名。

中心表示，其中進步幅度最大的是台灣高鐵，從去年的第20名進步到今年的第2名，特別是在顧客關係的指標，也是名列第一。台灣高鐵嚴格執行防疫相關作為，讓旅客感到安心，且不斷改善實體或虛擬訂票的方便性，以及會員制度的相關優惠，顧客關係信任度能名列第一，表示消費者感受到高鐵在推動顧客體驗上的用心和努力。

另一個進步最多的是中華郵政，2020年調查時落後同一類別的黑貓宅急便甚多，但是在今年調查結果，不僅大幅躍進且名列第三名，在品牌社會責任則為第4名。林芬慧分析，政府於2020年7月開始發放振興三倍卷，選定郵局為現場領取；除了一開始發放時有排隊人潮，之後前往郵局領取的民眾普遍感受是快速和良好，對於郵局的管理和效率，有新的感受。

在零售用品業中，家樂福、全家便利商店與全聯福利中心，分居品牌社會責任的前三名。而四大零售或超商，在四項信任度和口碑推薦，大多在十名以內。由此可見零售業和消費者的接觸最為頻繁，競爭極為激烈，在品牌經營上，不只是滿足消費者在品牌功能的需求，在企業社會責任、顧客關係上，也獲得消費者的認同和信任。

此次品牌研究調查團隊成員包括中山大學舊振南品牌研究中心主任林芬慧、研究生林幸佳與陳冠如，及加拿大維多利亞大學Peter B. Gustavson商學院教授Linda Shi。從今年2月至4月，透過網路調查，收集18歲以上填答者共1770份有效問卷。

調查包含五大面向：品牌信任度、品牌社會責任、品牌功能信任、品牌顧客關係及口碑推薦。其中「品牌社會責任」由家樂福拔得頭籌，前十名涵蓋了零售通路（全家、全聯）、路上客運（台灣高鐵）、郵政及快遞（中華郵政）、其他運輸工具（捷安特）、咖啡店（星巴克）、零售通路（7-Eleven）、家電（松下）以及汽車（豐田）。

品牌 高鐵 中山大學

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