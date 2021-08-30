感謝疫情前線人員！這些人9月玩麗寶樂園只要199

為慶祝9月份軍人節、教師節，也感謝疫情期間三鐵（高鐵、台鐵、捷運）、軍警消、醫護、藥師、教師等人的辛勞，麗寶樂園舉辦「三鐵警消、軍教、醫護藥感恩月」活動，9月1日到10月10日，以上身分者本人持證購票，水陸雙園擇一只要199元，天空之夢摩天輪只要150元，同行者還可享好康票價。

麗寶樂園渡假區表示，這次推出三鐵警消、軍教、醫護藥感恩月優惠，感謝以上人員在工作崗位的付出，透過玩樂園與搭摩天輪，與家人共享天倫之樂、紓解工作辛勞。

此次優惠適用對象包含現任職於高鐵、台鐵、捷運、警察、消防員、義警、義消、義交、民防、海巡警政、現役軍人、教師，以及現任職醫師、藥師、護理師等醫事人員，購票時出示本人相關有效證件及個人身分證件，可享有探索世界或馬拉灣擇一門票199元、同行親友500元購票優惠(四人為限)，以及天空之夢摩天輪本人150元、同行250元(四人為限)優惠票價。

麗寶樂園渡假區9月1日到10月11日期間，逢周末與連續假日，限定推出15歲以下免費」優惠，民國95年9月1日後出生兒童，憑身分證或健保卡正本，可免費暢玩探索世界或馬拉灣、天空之夢摩天輪，每位兒童須搭配一名持票者；還有不分平假日的台中市民優惠，探索世界或馬拉灣擇一只要399元，加贈100元抵用券(餐飲、商品皆可使用)，天空之夢摩天輪市民優惠價只要150元，本人於現場購出示附照片且符合居住地證件正本(身份證或駕照)，15歲以下兒童出示健保卡正本及戶口名簿，各場域當日每證限購一張。