超級反指標！他買大樂透全都「差一號」 網笑翻：你是盞明燈
威力彩連41槓後開出27億頭獎，受到高額獎金影響，近期全民也瘋買彩券，不過有網友貼出自己購買的大樂透號碼，只見他所選擇的號碼都正好與開出的號碼「差一號」，讓他直呼「買樂透的功用就是看看自己有多衰」。其他網友則笑稱他是「反指標」，直言「你是盞明燈」。
有網友在臉書社團爆廢公社發文表示「買樂透的功用就是看看自己有多衰」，她貼出自己購買的大樂透彩券，並表示「我選7號9號，開8號、我12號，開11號、我15號，開16號、我33號，開32號、我36號37號，開35號」。
該網友說，「從以前到現在買大樂透一個數字都不中的機率大概是98.8％，那個1.2％是一次買4組號碼，4組號碼大概可以中一個數字」。
其他網友則留言「跟我一樣每次都開隔壁號」、「妳下次多挑幾組，告訴大家，我就撿妳挑剩的，不是妳中就是我中，如何？」、「逆向思考」、「我每次也是都這樣啊！所以電腦選的都會閃過？」、「妳真是盞明燈」、「我跟你一樣」、「你可以去買雙贏彩」。
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