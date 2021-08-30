快訊

九一開學倒數…北市估1成生想請防疫假 家長觀望中

桃園閒置飛彈基地成「生存戰場」 40多人潛入被逮已非首次

超級反指標！他買大樂透全都「差一號」 網笑翻：你是盞明燈

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼出購買的大樂透彩券，號碼都與開獎號碼差一號。圖／取自臉書
網友貼出購買的大樂透彩券，號碼都與開獎號碼差一號。圖／取自臉書

威力彩連41槓後開出27億頭獎，受到高額獎金影響，近期全民也瘋買彩券，不過有網友貼出自己購買的大樂透號碼，只見他所選擇的號碼都正好與開出的號碼「差一號」，讓他直呼「買樂透的功用就是看看自己有多衰」。其他網友則笑稱他是「反指標」，直言「你是盞明燈」。

有網友在臉書社團爆廢公社發文表示「買樂透的功用就是看看自己有多衰」，她貼出自己購買的大樂透彩券，並表示「我選7號9號，開8號、我12號，開11號、我15號，開16號、我33號，開32號、我36號37號，開35號」。

該網友說，「從以前到現在買大樂透一個數字都不中的機率大概是98.8％，那個1.2％是一次買4組號碼，4組號碼大概可以中一個數字」。

其他網友則留言「跟我一樣每次都開隔壁號」、「妳下次多挑幾組，告訴大家，我就撿妳挑剩的，不是妳中就是我中，如何？」、「逆向思考」、「我每次也是都這樣啊！所以電腦選的都會閃過？」、「妳真是盞明燈」、「我跟你一樣」、「你可以去買雙贏彩」。

大樂透 爆廢公社 彩券

延伸閱讀

中職／王光輝病逝 王威晨43字感謝父親「那麼好的前輩、教練、榜樣」

在基隆置產優點「只有便宜」？ 網友揭未來1趨勢反讚：剛好

女掉手機幸找回！相簿多了張「流浪漢自拍」 暖心結局網讚翻

她經痛衛生棉又用完急下單 外送員一舉動暖哭網友：心臟爆擊

相關新聞

廚餘今起禁入養豬場 餐廳學校社區因應方式看這裡

非洲豬瘟中央災害應變中心宣布8月30日起廚餘停止進入養豬場，9月1日至9月30日養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻。環保署表示，...

北北桃恐超過36度高溫 吳德榮：留意午後山區對流發展

中央氣象局表示，今天天氣晴朗炎熱，日中午前後台北市、新北市、桃園市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請民眾加強...

無憂無慮也會焦慮？肇因是多巴胺太多

好萊塢明星喬瑟夫高登李維 (Joseph Leonard Gordon-Levitt) 飾演生活無虞但自尋煩惱又焦慮到恐慌症發作的《柯曼老師》，正是現代人的縮影。全球疾病負擔研究 (Global Burden of Disease，GBD) 發現，過去 30 年憂鬱症病例數增加 50%

超級反指標！他買大樂透全都「差一號」 網笑翻：你是盞明燈

威力彩連41槓後開出27億頭獎，受到高額獎金影響，近期全民也瘋買彩券，不過有網友貼出自己購買的大樂透號碼，只見他所選擇的號碼都正好與開出的號碼「差一號」，讓他直呼「買樂透的功用就是看看自己有多衰」。其他網友則笑稱他是「反指標」，直言「你是盞明燈」。

疫情海嘯下「旅行業怎麼撐兩年？」 網曝解答：都改做這行

新冠肺炎自2020年初爆發，至今持續延燒，國境依舊封閉，旅遊產業仍難以振興，其中又以多接出國旅遊業務的旅行社最為嚴重。有網友詢問，「旅行社員工和導遊這兩年是如何撐過來的？」許多網友都表示，相關業者紛紛轉行或兼職打工，其中最大宗不乏是「跑外送」。

34崩塌高風險區 擬發國家警報

台灣剛經歷百年大旱，八月中南部卻豪雨成災。氣候變遷加劇，豪雨愈來愈猛烈，農委會水保局推動「大規模崩塌國家警報」，除了明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。