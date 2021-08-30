廚餘今起禁入養豬場 餐廳學校社區因應方式看這裡

非洲豬瘟中央災害應變中心宣布8月30日起廚餘停止進入養豬場，9月1日至9月30日養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻。環保署表示，這段時間餐廳、學校、社區大樓等單位仍可將廚餘交給原本委託的養豬場或清運業者，後續會運至環保單位指定地點免費處理，若有養豬場不再協助清運，也可聯繫縣市指定窗口協助。

為確保國內廚餘清運及處理不受影響，環保署8月26日起每日邀集22縣市環保局召開應變會議預為因應，討論防疫期間如何確保民眾、餐廳、機關、廚餘清運業者、廚餘養豬場等單位的廚餘不受影響，完備廚餘去化應變措施，並由環保署及各縣市環保局建立單一服務窗口及指定地點。

環保署表示，廚餘收集方式，由各縣市因地制宜調整，請民眾配合轄內縣市規定的方式排出；餐廳、機關、學校、旅館、社區大樓等單位可將廚餘交給原委託的廚餘養豬場或廚餘清運業者，清運至環保單位指定地點，免費提供處理廚餘。如有養豬場不再協助清運，可聯繫縣市指定窗口，由清潔隊協助清運或委託合法清除業者清運。

環保署表示，事業負責人或相關人員千萬不可有任意棄置廚餘行為，如經查獲任意棄置導致汙染環境，將依廢棄物清理法第46條規定裁罰，可處1年以上5年以下徒刑，得併科1500萬元以下罰金。廚餘應瀝乾、分類再排出，在疫情期間，若有可疑肉品要丟垃圾車，勿放入廚餘桶，交由清潔隊妥善處理。

另因應廚餘處理方式改變，自8月30日起，依廢棄物清理法第31條列管應網路申報廢棄物流向事業，改由廚餘收運業者以紙本方式申報，事業單位僅需確認簽章即可，簡化相關申報機制。

環保署表示，相關單位如有廚餘清運及處理問題，環保單位設有專線電話提供民眾、清運業者及廚餘產出源諮詢服務，或可到環保署網站，查詢合法廚餘清運業者名單。