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警戒降為二級 雄獅鳴日號中秋連假航次正式啟航

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
雄獅鳴日號車廂清消採購時尚黑色酒精噴槍，融合鳴日號香氛於車廂內噴灑消毒，兼顧防疫與美學列車元素，高規格防疫措施處處可見。業者提供
雄獅鳴日號車廂清消採購時尚黑色酒精噴槍，融合鳴日號香氛於車廂內噴灑消毒，兼顧防疫與美學列車元素，高規格防疫措施處處可見。業者提供

疫情警戒降為二級，美學觀光列車鳴日號中秋連假航次正式啟航，目前觀光列車飲食尚未解封，雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，疫情警戒降級後，鳴日號暖身試營運前兩梯自動降載至五成收客率，之後強化防疫後逐步恢復到七成，並隨指揮中心規範滾動式調整。

游國珍表示，為讓民眾擁有安心、安全的旅程，全車皆採實名制、間隔座，車上相關服務人員皆完成疫苗接種，身著首度亮相的秋季新裝，並佩戴口罩、面罩和手套，同時為迎接鳴日號啟航，中秋節、雙十節兩趟連假限定航次，加碼贈送市價近2千元的「秋日連假限定鳴日禮」，另外還有堪稱「最奢華的火車便當」、市價超過千元的鳴日便當，這回也首度亮相。

游國珍指出，若觀光列車有限度開放飲食，鳴日號會在強化檢疫與遵守社交距離下開放用餐，相關措施包括吧台車廂站立桌一桌限一人，並備有水果、密封包裝點心、罐裝飲料等；客廳車廂沙發區及旅客個人座位區開放用餐，用餐期間請客人避免交談，並於用餐後戴回口罩，座位全採間隔座。

此外，車服人員於運行中開放使用手推車，推車上提供密封包裝點心、熱咖啡也加上密封蓋確保衛生，餐盒均使用密封餐盒盛裝，由鳴日管家親送至座位，再讓旅客開封食用。

游國珍表示，9月18日至12月7日共14個趟次，甫上路旋即銷售7至8成，其中將近70%都是企業包團，市場反應良好，尤其中秋節、雙十國慶兩趟次適逢連假，詢問度都很高，此外，由於鳴日號持續受到日本媒體及業者關注詢問，雄獅特別邀請日韓、阿根廷、巴西、波蘭、俄羅斯、澳洲等8個國家共計16位外國朋友體驗鳴日號遊程，希望吸取更多國際推廣經驗，為未來的入境旅遊預作準備。

中秋節 連假

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