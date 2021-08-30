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違規販賣笑氣將加重罰3至10倍 最高可罰30萬元

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
笑氣用途廣泛，通常會分裝在鋼瓶中，近年卻遭有心人士非法吸食。本報資料照片
笑氣用途廣泛，通常會分裝在鋼瓶中，近年卻遭有心人士非法吸食。本報資料照片

俗稱「笑氣」的一氧化二氮便宜容易取得，常見於青少年毒趴，環保署已將工業用笑氣列為我國第一個「關注化學物質」，禁止網拍、網購並加強流向管制，為進一步避免濫用，環保署今天公告修法，違規販賣笑氣等關注化學物質，且汙染環境或公眾健康，將可加重裁處3倍至10倍罰鍰，最高罰金30萬元。

列管毒性及關注化學物質有時會遭到誤用或濫用，例如笑氣就被不當使用，且對身體健康有危害。環保署表示，單一物質、單一次違法運作的潛在影響範疇及人數廣泛，僅以現行運作物質數量或違規次數裁量因子計算罰鍰額度，難以反映違規情節，同時為顧及法律適用一致性，今天發布違法濫用列管化學物質，將可加重裁處3倍至10倍。

環保署指出，以列管笑氣為例，除了違法運作致人於死或危害人體健康等重大情節，可處最高處無期徒刑或7年以上有期徒刑、併科罰金最高1000萬元刑責外，在行政罰部分，若是業者違規販賣，可能包含不特定對象，比個人使用影響更大，這種情形下，主管機關可依個案事證認定「有汙染環境或危害公眾健康之虞」，加重裁處3倍至10倍罰鍰，最高到30萬元，希望嚇阻違法情事發生。

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