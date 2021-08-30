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學生發起925青年抗暖大遊行 籲提2050淨零排放路徑

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣青年氣候聯盟今天舉辦線上記者會，宣布9月25日發起青年抗暖大遊行。圖／取自記者會截圖
台灣青年氣候聯盟今天舉辦線上記者會，宣布9月25日發起青年抗暖大遊行。圖／取自記者會截圖

聯合國IPCC日前提出第六次評估報告，無論在任何排放情境，2040年全球都將增溫1.5度，暖化速度比預期更快。台灣青年氣候聯盟今天表示，兒童及青少年是氣候變遷下受害最深的世代，卻無法參與政策討論，9月25日將在立法院周邊發起「青年抗暖大遊行」，呼籲政府規畫2050淨零排放路徑圖、落實氣候政策主流化、完善氣候教育等七大訴求。

青年抗暖大遊行總召侯俊吉表示，氣候議題廣大，每個世代都應發揮影響力並跨世代合作，未來30年是人類能否扭轉氣候變遷的關鍵，9月25日將呼應Fridays For Future（氣候罷課）發起遊行，氣候危機對社會衝擊是全面性的，希望不分年齡、性別、族群共同響應，遊行將做好防疫措施，若無法上街參與的民眾，也可以用自己的方式關心氣候。

遊行共有七大訴求，第一完成溫管法修法、落實氣候政策主流化，第二提出2050淨零碳排路徑圖，第三修訂具體可執行的碳定價法案，第四重視科學並貫徹因地制宜的調適行動，第五實現世代正義、完善氣候教育，第六強化中小型企業的能力建構，第七納入各領域脆弱族群商議氣候政策、落實公正轉型。

台灣學生聯合會理事陳人平表示，牛津、劍橋都在學生團體施壓下做出減排承諾，學生能做的比想像多，大學的積極參與更可由上而下帶動低碳轉型，台學聯由全台42間大專院校組成，希望督促校方強化學生環境意識，9月25大遊行前後，將在大學內辦理活動，讓更多大學生關注氣候議題並提升氣候變遷認知。

台灣高中職學生自治聯盟主席邱毓庭表示，極端氣候影響年輕世代最大，許多兒少坐在教室眼睜睜看著環境被破壞卻不以為意，主因是氣候議題艱深，對兒少不夠友善，或者即使關心也不知道如何行動，許多開發案公聽會或相關討論更不會主動邀請兒少，但氣候議題應由所有世代一起想出改善方法，每個聲音都很重要。

馬公高中學生楊文翰表示，澎湖對氣候變遷最深刻的感受之一是珊瑚白化，氣候變遷導致氣溫上升，加上工廠排放廢水等人為破壞，海洋因此受到傷害，澎湖許多地方有珊瑚復育計畫，今年九月他將代表馬公高中參加日本主辦的海洋議題國際線上交流會，希望將澎湖狀況傳遞出去，也帶回國際經驗。

安康高中國中部聞英佐表示，乾旱、澇災、森林大火不斷發生，極端氣候已是常態，社會有必要迅速應變並改善，兒少必須承擔目前制定的環境政策對環境的影響，但現在法案、政策意見徵詢，對兒少友善度不足，參與空間及知情權被限縮，兒少聲音應納入討論進而改變政策。現行教育制度對環境議題著墨很少，也不應只有枯燥形式宣導或在課本草草帶過，應透過不同面向喚起兒少關心環境。

氣候變遷 青年 澎湖

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