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台中大安農會直播推銷 飛天豬產品限時下單買一送一

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安區農會首創直播活動，飛天豬產品限時下單享優惠。圖／大安區農會提供
台中市大安區農會首創直播活動，飛天豬產品限時下單享優惠。圖／大安區農會提供

疫情影響，許多人由實體店購物改為線上消費，台中市大安區農會也搶攻電商市場，由農會職員研究及籌備，反覆於鏡頭前練習，首設臉書直播方式，向民眾介紹優質農特產品，並開放線上訂購，直播時下單享有限定折扣優惠，首次直播即大獲好評，應消費者熱烈討論，大安區農會將在8月31日（明天）晚上6點30分，在臉書「飛天豬‧安農」粉絲團再次開播「ANNO安心購直播活動」。

大安區農會改變以往銷售型態，透過臉書線上直播，搭配限時限量優惠，銷售在地特色農特產品，榮獲台灣農業百大精品等多項獎項產銷履歷「大安禮尋肉鬆禮盒」、採用在地大安肉品市場百分之百產銷履歷豬隻「安心團圓烤肉組」，都是農會熱銷搶手商品，大安農會為回饋消費者支持，各限量30組，直播限時下單買一送一，且享有免運優惠。

大安區農會表示，除了以線上直播銷售方式，在台中市專為農民、農產品設立的線上蔬果平台「普利共好商城」也能選購大安區在地特色優質農特產品：生鮮豬肉、香腸、貢丸、滷味、米禮盒等等，在家吃自己烹煮的產銷履歷料理，兼顧健康管理及自我防護。

台中市大安區農會首創直播活動，飛天豬產品限時下單享優惠。圖／大安區農會提供
台中市大安區農會首創直播活動，飛天豬產品限時下單享優惠。圖／大安區農會提供

直播 農會 履歷

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