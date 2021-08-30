疫情海嘯下「旅行業怎麼撐兩年？」 網曝解答：都改做這行

新冠肺炎自2020年初爆發，至今持續延燒，國境依舊封閉，旅遊產業仍難以振興，其中又以多接出國旅遊業務的旅行社最為嚴重。有網友詢問，「旅行社員工和導遊這兩年是如何撐過來的？」許多網友都表示，相關業者紛紛轉行或兼職打工，其中最大宗不乏是「跑外送」。

有網友在PTT發文表示，「從去年疫情爆發，出國旅遊就完全停擺，今年5月國內疫情爆炸，導致國旅市場也沒了。看到街頭雄獅旅遊的門市全收光了，旅行社的員工和導遊們，這二年是如何撐過來的？」

對此，其他網友紛紛留言「跑外送」、「炒股」、「好像有些抓去餐廳、有的包水餃」、「跑外送啊」、「我朋友去餐廳兼職，不知不覺也一年半了」、「跑外送，也有賣保險做直銷」、「有認識的去工地上班」、「有認識的跑去賣鹹酥雞了」。

許多網友也表示，旅行業真的現況很慘，留言「我家附近也是雄獅收了」、「雄獅收了好幾間倒是真的」、「國內旅遊不太會透過旅行社訂房、買行程」、「旅行社慘爆」、「我家附近的雄獅收了，但是可樂還在」。