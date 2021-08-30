與其產業鏈暴露病毒風險 養豬業者：不如趁機轉型禁廚餘

因應走私肉品含有非洲豬瘟病毒核酸造成風險，農委會宣布9月1日起停止廚餘養豬一個月，違者罰款5萬到100萬，今起廚餘停止進入養豬場；有部分養豬團體認為，廚餘養豬風險高，不是兄弟鬩牆，如何突破這次難關，養豬產業應該要同舟共濟，與其把全國養豬產業鏈都暴露在不確定的風險中，不如趁機轉型，全面禁止廚餘養豬。

根據農委會於民國110年統計，黑毛豬約有62萬頭，廚餘養豬43萬頭，其中黑豬、白豬都有，黑豬不等於廚餘豬，僅是北部黑豬廚餘飼養比例較高；若以當年的毛豬數量調查在養總數為551萬頭，廚餘豬僅占7.8%。

是否全面禁廚餘養豬？農委會主委陳吉仲昨與台中業者座談時表示，先禁這個月，九月中之前，會邀情廚餘業者再討論，再決定接下來怎麼走。

養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，從2018年8月1日起，非洲豬瘟在國際間蔓延，當時就談到廚餘養豬是風險了，現在已經過了三年了，三年前已有很多討論，三年後還沒有解決廚餘養豬的問題，與其政府這樣徬徨猶疑不定，不如趁這次風險全部禁了。

他表示，不是在妖魔化廚餘養豬，也不是兄弟鬩牆；如何突破這次難關，養豬產業應該要同舟共濟才是。因為疫情關係，現在航班減少，攜帶的人少了，因此用空運方式進來，稽查人員原本就不足，疲於應付不忍苛責，現在連雞肉產品、月餅都驗出非洲豬瘟病毒核酸，而這也只是冰山一小角而已，台灣周遭的國家幾乎都有非洲豬瘟，之前宣導中國大陸，現在是越南，未來呢？台灣種族多元化，宣導得完嗎？他認為不應該把養豬產業暴露在太多不確定的因素中。

張佑誠說，有些廚餘養豬業者真的做得不錯，蒸煮也依照規範做，但問題是廚餘養豬的黑數太多了，沒有入協會的少量一兩百頭飼養的業者不少，這些業者會認為，即便中了損失也不多，這些黑數才是可怕的，與其一直有未爆彈存在，可以的話乾脆禁止，否則，「台灣能有多少個三年？多少個五億？」

近期風聲緊，農委會也陸續查獲違法使用廚餘養豬者，雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，昨農委會主委陳吉仲到台中與養豬業者座談有提到100頭以下的離牧政策，現場有養豬前輩提到，當地廚餘養豬戶數有90多戶，但實際入協會僅有50戶入協會，這中間的落差如何掌握，這才是風險所在。

農委會防檢局副局長徐榮彬表示，廚餘養豬風險高，兩三年前就曾建議過，也因此才有規定養豬要加熱90度1小時，現在列檢檢核的有676場；至於未來是否趁這次機會全面禁止廚餘養豬，他說，行政院會跨部會考量。

農委會畜牧處副處長江文全表示，站在產業的角度，基於防疫風險的思考，整個產業結構影響與風險，廚餘養豬現階段要符合90度蒸煮一小時處理，現行的法規下是被允許的，九月先禁止一個月，是否要進一步全面禁止，屬於政策決定，仍須由高層討論後決策。