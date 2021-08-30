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胃酸逆流就醫檢查出早期癌變 內視鏡手術切除保住器官

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
消化科醫師范峻維表示，早期消化道癌症往往只是微小的病灶，在早期就能以內視鏡發現。記者陳斯穎／攝影
消化科醫師范峻維表示，早期消化道癌症往往只是微小的病灶，在早期就能以內視鏡發現。記者陳斯穎／攝影

新竹一名60歲男子因胃酸逆流不適到醫院接受胃鏡檢查，發現除了因胃酸過多，造成的食道發炎之外，在胃與食道交接處發現了一處不到1公分的癌變，醫師判斷為最早期癌變，透過內視鏡做癌變處切除即可，不須切除器官，男子術後1天便能開始進食，第3天就出院回家，目前只須定期追蹤。

中國醫藥大學新竹附設醫院消化科醫師范峻維表示，早期消化道癌症往往只是微小的病灶，在早期就能以內視鏡發現，再經過仔細評估後，無論手術開刀治療或是用內視鏡完整切除，都能讓病人存活率大大提升。

以內視鏡手術，大部分早期消化道的癌症，都可以透過一般胃鏡與大腸鏡搭配特殊電刀就可以做完整的切除，不需要如傳統手術一般的切除部分器官．保留完整器官，保有完整消化道功能，就不至於影響日後的生活品質。

而以這名男子為例，透過內視鏡手術，不需要開刀、不用切胃，即可完整切除早期癌變，手術並沒有在身體外觀或腹部造成任何傷口，也不會因傷口疼痛感到不適。

透過胃鏡檢查在胃與食道交接處發現了一處不到1公分的癌變，經評估為最早期的癌變，透過內視鏡做癌變處切除後康復。圖／中醫大新竹附醫提供
透過胃鏡檢查在胃與食道交接處發現了一處不到1公分的癌變，經評估為最早期的癌變，透過內視鏡做癌變處切除後康復。圖／中醫大新竹附醫提供

手術 器官 癌症

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