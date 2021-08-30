安心！台南好柚入選文旦全通過381項農藥檢驗

2021年台南市文旦大賽果園入選60名農友的文旦，經農業局送交成大區檢中心，檢驗農藥結果出爐，全數通過381項檢驗，市長黃偉哲表示，台南文旦強調高品質及永續生產也替民眾嚴格把關食安。

農業局長李建裕表示，正值台南文旦採收期，今年質量均佳，選購台南好柚有「保佑」的寓意，且耐貯放特性，可供民眾慢慢賞味到中秋節。

他指出，請民眾購買具溯源管理(台灣農產品生產追溯、產銷履歷或有機驗證)品質及食安才有保障，民眾也可指名選購本次入選果園的文旦，全程由農業局同仁現場監採，經由成大區檢中心精密儀器檢驗，檢驗農藥種類達381項，確保果品來源及健康。