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北北桃恐超過36度高溫 吳德榮：留意午後山區對流發展

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局表示，今天天氣晴朗炎熱，日中午前後台北市、新北市、桃園市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請民眾加強注意。圖／截自中央氣象局
中央氣象局表示，今天天氣晴朗炎熱，日中午前後台北市、新北市、桃園市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請民眾加強注意。圖／截自中央氣象局

中央氣象局表示，今天天氣晴朗炎熱，日中午前後台北市、新北市、桃園市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請民眾加強注意。

氣象局說，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨(29日)最高溫中部(南投市)37.9度，東部(花蓮光復鄉)37.3度，北部(桃園蘆竹區)37.2度，南部(屏東長治鄉)35.8度，金門(金城鎮)36.0度。昨日天氣穩定，嘉義以南山區午後有對流發展，但很零星。今(30日)晨4時觀測資料顯示，巴士海峽有對流雲，恆春半島略受影響，有局部短暫雨，其餘各地晴朗無雲(左圖)，西部陸地因大氣穩定而持續有假波呈現。

他說，根據最新(29日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(30)日至週三(1日)，「太平洋高壓」影響，除恆春半島及台東偶有局部短暫陣雨的機率以外，各地晴朗炎熱，中午前後紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫約在36、37度左右，戶外活動，多喝水、小心中暑。各山區及中南部少部分鄰近平地，午後有局部雷陣雨的機率。今日各地氣溫：北部23至37度，中部23至37度，南部24至36度，東部22至37度。

他表示，最新模式模擬顯示，週四(2日)至下週(5)日「太平洋高壓」略減弱，水氣增多，午後對流增強、在山區發展，擴展至平地，需注意劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。未降雨前，高溫仍升至35、36度，天氣悶熱。

高溫 防曬 紫外線 天氣動態

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