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一張圖看天氣！未來一周兩階段變化 午後雷雨熱區再擴大
中央氣象局表示，未來一周晴朗炎熱有午後雷陣雨，漸入秋季，太平洋高壓勢力依舊主導天氣。午後雷雨範圍、雨勢受高壓勢力影響有所變化，迎風面東南部的降雨則和東風帶來的水氣多寡有關。
氣象局表示，周一、二 太平洋高壓西伸，整體天氣較穩定，環境風場盛行偏東風，午後雷雨範圍以各地山區、近山區平地、中南部平地為主。偏東風帶來一些水氣，迎風面台東、恆春有間歇短暫陣雨或雷雨，周一東風帶來較多水氣，台東、恆春留意局部較大雨勢。
周三後太平洋高壓稍東退，午後天氣較不穩定，環境風轉較微弱的南至東南風，午後雷陣雨區域擴大、雨勢加劇，各山區、近山區平地易有午後雷雨，山區、中南部地區更是有局部大雨發生的機率。
因風場轉變，東邊來的水氣減少，但東南部、恆春半島仍有零星陣雨出現機率。此外，受局部環流影響，各地沿海的清晨至上午，也可能雲量增多，有10至20%降雨機率。
未來一周溫度方面，在太平洋高壓影響之下，各地高溫接預測可達30度以上，尤其西半部普遍在33至35度，局部盆地、近山區平地、河谷、縱谷等地更有局部36度以上高溫出現機率，中午前後紫外線容易達到過量、危險等級。深夜、清晨稍感舒適，各地低溫約25至27度間。
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