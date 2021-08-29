一張圖看天氣！未來一周兩階段變化 午後雷雨熱區再擴大

中央氣象局表示，未來一周晴朗炎熱有午後雷陣雨，漸入秋季，太平洋高壓勢力依舊主導天氣。午後雷雨範圍、雨勢受高壓勢力影響有所變化，迎風面東南部的降雨則和東風帶來的水氣多寡有關。

氣象局表示，周一、二 太平洋高壓西伸，整體天氣較穩定，環境風場盛行偏東風，午後雷雨範圍以各地山區、近山區平地、中南部平地為主。偏東風帶來一些水氣，迎風面台東、恆春有間歇短暫陣雨或雷雨，周一東風帶來較多水氣，台東、恆春留意局部較大雨勢。

周三後太平洋高壓稍東退，午後天氣較不穩定，環境風轉較微弱的南至東南風，午後雷陣雨區域擴大、雨勢加劇，各山區、近山區平地易有午後雷雨，山區、中南部地區更是有局部大雨發生的機率。

因風場轉變，東邊來的水氣減少，但東南部、恆春半島仍有零星陣雨出現機率。此外，受局部環流影響，各地沿海的清晨至上午，也可能雲量增多，有10至20%降雨機率。