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爭取逃命時間 全台大規模崩塌高風險區將發國家警報

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今年八月屏東縣來義鄉豪雨不斷，鄉內村落多處路段土石沖刷路面、積水嚴重。圖／來義鄉公所提供
今年八月屏東縣來義鄉豪雨不斷，鄉內村落多處路段土石沖刷路面、積水嚴重。圖／來義鄉公所提供

台灣才剛經歷百年大旱，八月中南部卻豪雨成災，台中、高雄等坡地或河床出現大規模崩塌。氣候變遷加劇，豪雨愈來愈猛烈，農委會水保局明年正式推動「大規模崩塌國家警報」，今年試辦12處，明年再增22處，規畫至115年全台共98處列入大規模崩塌國家警報，爭取逃命時間。

大規模崩塌定義為崩塌面積超過10公頃、崩塌深度超過10公尺、或土方量達10萬立方公尺，921集集大地震時草嶺大規模山崩，滑動土方量高達1億2千萬立方公尺。水保局表示，大規模坍塌主要誘發原因是降雨導致坡面逕流，尤其若在不適宜的土地闢建道路或從事開發行為，可能導入其他集水區的降雨逕流，將拉高大規模崩塌潛勢區的風險。

水保局近年盤點，全台有9848個大規模崩塌潛在地區，多數位於深山，但仍有238處靠近住家、聚落、道路、橋梁或水庫，一旦崩塌恐影響民眾生命財產及基礎設施，其中更有34處被列為「高風險」，需要納入優先警報區。

水保局副局長王晉倫表示，大規模崩塌國家警報將分為「紅色」及「黃色」警戒，今年先從34處高風險區選出12處同樣也是土石流高風險的地區試辦，發動警報門檻與土石流紅黃色警戒一樣，根據該處雨量是否超過警戒值而定，每個地方不同，今年八月中南部豪雨，曾針對屏東來義、高雄萬山部落發布大規模崩塌警報。

另外22處大規模崩塌高風險區為新興地點，將於明年正式納入國家警報區，王晉倫指出，這些地區多數為坡面型態，跟土石流警戒區沒有重疊，將根據今年試辦結果再參考降雨量、地表活動度等指標，重新研擬警報標準。根據計畫，到115年全台將有98處、約6600多戶被納入警報區。

王晉倫表示，八月中南部累積降雨僅次於莫拉克風災，凸顯長延時降雨的氣候威脅，未來將充實儀器設備，從廣域監測加強至中小尺度的細部監測，包括地底滑動變化及底下水位高低，提升雷達掃描頻率，另外將與高風險區民眾做深入訪談，提升社區防災意識。

全台34處大規模崩塌高風險區。圖／水保局提供
全台34處大規模崩塌高風險區。圖／水保局提供

崩塌 水保局 豪雨

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