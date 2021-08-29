9月仍持續飆高溫 醫籲慎防熱衰竭

即將進入9月天，各地白晝動輒飆破30度高溫，令人在烈日下難耐，日前台南麻豆甫傳出一對祖孫不幸悶死車內，更引起外界震驚，醫師提醒炎熱高溫，特別要留意熱衰竭，避免類似不幸事件發生。

台南佳里奇美醫院急室主任朱逢源說，熱衰竭通常是指身體逐漸過熱狀態，常見症狀有極度口渴、頭痛、頭暈或意識混亂、食慾不振或噁心想吐、過度流汗且皮膚濕冷蒼白、手腳抽筋且容易胃痙攣、呼吸及脈搏都會加速、以及體溫可能會上升超過38度，都要特別留意。

他指出，一般來說，嬰兒、小孩、老人、糖尿病、心臟病、慢性病患者及正在服用藥物治療者，都較容易產生熱衰竭。而心血管患者，在高溫血液易變得較黏稠，交感神經也會過度興奮，刺激血管收縮，可能誘發心肌梗塞或嚴重心律不整。

預防熱衰竭，除氣溫高時盡量不要外出，避免穿著會妨礙熱量散出衣物外，最重要的是，適時補充水分與鹽分，減少不幸憾事發生。

朱逢源說，當事人若發生熱衰竭症狀，務必迅速將病患移動到陰涼處，除去身上過多或是有束縛衣物，給予身上噴灑水霧及以風扇降溫，可加強頸部及腋下部位加強散熱，若意識清楚，可協助飲用大量加鹽水或是運動飲料，若症狀嚴重者，務必盡速送醫治療。