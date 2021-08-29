邊坡偵測系統延宕 台鐵承諾今年底完成北迴路段

台鐵太魯閣號列車今年4月2日撞車出軌造成49死，台鐵局昨天在花蓮辦理第一次安全改革說明會，針對延宕多時的高風險路段設置邊坡全自動監測系統工程，台鐵局承諾，將於今年底前完成北迴線路段的設置。

行政院108年針對台鐵普悠瑪號事故後的總體檢報告提到，台鐵將於109年底建置25處邊坡全自動監測系統，但始終沒有完成。直到今年4月發生太魯閣號意外後，台鐵才坦言工程延宕，因為該系統為畫面監測加人工智慧判讀，為提升準確率因此要花較多時間測試。

台鐵局昨天在花蓮辦理第一次安全改革說明會，邀請罹難者家屬、受傷旅客及立法委員參加，會中各界對台鐵提出的安全改革建議，都會納入計畫中施行，其中立委傅崐萁提出全台25處高風險路段建置自動化監測系統進度落後，台鐵局也會加速趕工，將於年底前完成北廻線路段的建置，並更重視相關安全改善工程及管理制度。

台鐵局表示，今年4月2日第408次列車在清水隧道發生重大事故後，已檢討事故原因，行政院、交通部也監督台鐵總體檢各項改善事項，並全面推動安全改革，透過檢視人、車、路三面向，擬定強化軌道結構安全、防止異物入侵、健全工地管理、提升車輛妥善率及確保行車運轉安全等整體改善計畫。

台鐵局說，現在也加速推動安全管理系統（SMS），藉風險導向將以往被動式治標機制，改變為主動式治本方法，各項作業指引均內化推展至基層以落實執行，建立安全文化。交通部也正委託專業機構辦理第三方評鑑，確保台鐵安全管理系統能落實執行。