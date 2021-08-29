北返車潮湧現屏東枋寮分局啟動台1線沿山路口分流措施
暑假尾聲，今上午屏東線南下車潮，台1線與台17線五叉路口，上午10點到11點每小時有2496車輛上午最高峰，北返車流量下午出現，枋寮警分局指出，下午3點半，因北上車流增多，警方實施台1線沿山路口分流措施，引導外側車輛右轉行駛替代道路，改走屏185線沿山公路續行北上，以疏導台1線北上車流。
暑假最後一個周末假日，屏東縣昨28日南下車流累計達3萬1千多輛，恆春半島民宿、飯店幾乎滿房，下午北返車流輛湧現，台1線、台17線五叉路口，北返車流從下午1點到2點每小時車流量2272輛、下午2點到3點每小時車流量2457輛，3點到4點每小時車流量
枋寮警分局指出，因應北上車流增多，警方實施台1線沿山路口分流措施，引導外側車輛右轉行駛替代道路，改走屏185線沿山公路續行北上，以疏導台1線北上車流。
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