快訊

新北增11確診！三峽群聚案足跡公布 白沙灣、藏壽司入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暑假最後一周墾丁民宿飯店滿房 業者：期待疫情持續穩定

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
墾丁知名地標景點船帆石。圖／本報資料照
墾丁知名地標景點船帆石。圖／本報資料照

暑假最後一個周末假日，屏東縣昨天南下車量累計達3萬1千多輛，恆春半島的民宿、飯店幾乎都滿房，屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，期待疫情能持續穩定。

「很久沒有接到散客電話」，林淑敏說，這個周末真的挺好的，暑假最後一周，恆春半島旅遊熱潮，歸功於政府防疫政策的正確性，指揮中心適度鬆綁，與民眾對疫情認知和遵守，才能有暑假最後一波的高潮，讓旅宿業能稍微鬆口氣，期待疫情持續穩定。

林淑敏說，昨天訂房率滿房，今天也有九成訂房率，過了假日九月目前訂房率僅剩下兩成；墾丁福華飯店這個周末也是滿房，希望能回復以往榮景。

搭船到小琉球的遊客也增加，昨搭船到小琉球遊客達5千人，也是5月份疫情迄今最大遊客潮，警方現場也以連假交通疏導模式因應，機動增派警力維持交通秩序避免違規停車，輔以交通錐及連桿等設施防止車輛在熱區路段迴轉，造成車流延滯與交織，協調東港區漁會停車場開放兩車道進場，紓解東港鎮朝隆路段壅塞狀況。

疫情 小琉球 屏東縣 暑假 恆春

延伸閱讀

暑假最後一個周日 台東南迴局部路段出現短暫車流

通往天國的階梯！墾丁打卡秘境免人擠人　爽拍天空之鏡、盪海景鞦韆

疫情緩、暑假尾聲 昨南下車潮3萬輛 墾丁大街人潮湧入

旅宿泳池今起有條件開放 墾丁、小琉球住房回溫

相關新聞

東北角海域赤鯮產季來到 海產店老闆教你在家紅燒

新北市東北角海域因大陸沿岸冷流及黑潮交會，漁獲豐富。新北市漁業處表示，俗稱赤鯮的黃背牙鯛，盛產於夏、秋兩季，現在正是品嘗...

背風渦旋不利空汙擴散 中部高屏今空品亮橘燈

環保署表示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，桃園至彰化沿海地區因背風渦旋影響，空氣汙染物不易擴散；各地大多為多雲...

今天好熱！ 全台11縣市高溫資訊 恐飆逾36度

中央氣象局對全台11縣市發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今日中午前後台北市、新北市、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高...

暑假尾聲西部有景點遊客爆量 台東僅熱氣球一枝獨秀

暑假前最後一個周休二日，台東縣並沒有明顯的旅遊人潮，觀光業者研判是2天假期太短，只能吸引周邊縣市遊客，台東交通雖有改善但...

北返車潮湧現屏東枋寮分局啟動台1線沿山路口分流措施

暑假尾聲，今上午屏東線南下車潮，台1線與台17線五叉路口，上午10點到11點每小時有2496車輛上午最高峰，北返車流量下...

【復甦起手式】飯店「買房送餐」史上最殺優惠 犧牲獲利拚現金流

因應疫情衝擊，飯店推出史上最強優惠「買房送餐」，業者表示，為求生存，只能集結所有可運用資源，而吸引的客人雖非穩定來源，但在疫情期間能維持一定的現金流已經很滿意，接下來更會配合節日成為常態性促銷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。