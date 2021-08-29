暑假最後一周墾丁民宿飯店滿房 業者：期待疫情持續穩定

暑假最後一個周末假日，屏東縣昨天南下車量累計達3萬1千多輛，恆春半島的民宿、飯店幾乎都滿房，屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，期待疫情能持續穩定。

「很久沒有接到散客電話」，林淑敏說，這個周末真的挺好的，暑假最後一周，恆春半島旅遊熱潮，歸功於政府防疫政策的正確性，指揮中心適度鬆綁，與民眾對疫情認知和遵守，才能有暑假最後一波的高潮，讓旅宿業能稍微鬆口氣，期待疫情持續穩定。

林淑敏說，昨天訂房率滿房，今天也有九成訂房率，過了假日九月目前訂房率僅剩下兩成；墾丁福華飯店這個周末也是滿房，希望能回復以往榮景。

搭船到小琉球的遊客也增加，昨搭船到小琉球遊客達5千人，也是5月份疫情迄今最大遊客潮，警方現場也以連假交通疏導模式因應，機動增派警力維持交通秩序避免違規停車，輔以交通錐及連桿等設施防止車輛在熱區路段迴轉，造成車流延滯與交織，協調東港區漁會停車場開放兩車道進場，紓解東港鎮朝隆路段壅塞狀況。