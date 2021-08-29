安全潛水首重耳壓平衡 醫師：前中後注意事項一次看

潛水時未正確進行耳壓平衡，恐致耳膜破裂、聽力受損。夏天民眾喜歡進行水上活動，本月24日起，指揮中心開放水肺潛水、自由潛水及浮潛，今早卻有女子在基隆潮境海域進行自由潛水，出現身體不適狀況，幸同行友人及時發現，緊急送醫治療後，如今已脫險。

「能否適應水中壓力變化」是潛水初學者能否潛到更深之處的關鍵，林口長庚耳鼻喉科醫師趙偉傑表示，下潛深度愈深，水壓會改變體內壓力，有賴人體調適壓力變化，避免體內組織變形或損傷。其中，「耳壓平衡」尤為重要。

趙偉傑說，一般民眾下潛時，不會有身體變化的明顯感受，一旦遇到突發狀況，突然著急想要浮出水面時，就容易導致耳壓失衡，當耳外的壓力大過耳內的，耳膜會感覺到劇烈拉扯，初期倍感疼痛，引起恐懼與不適，待壓力變化更大時，會出現暈眩等更嚴重的副作用。

趙偉傑進一步指出，耳壓失衡還可能導致耳膜破裂，這時將出現耳朵疼痛、上浮後耳朵感覺被水塞住或是聽力受損等症狀。

若想預防潛水意外，建議潛水客事前務必先學好平衡壓力的技能，水中壓力較陸地大，在陸地上應頻繁練習，避免下潛時無法吹動平壓；咀嚼口香糖、按摩顳顎關節，可舒緩口部肌肉、預防抽筋，避免影響平壓技巧的發揮。

潛水時，應把握時間，下潛上浮都勿過度匆忙，速度應放慢，平衡壓力後，才能再下潛至不同深度，可使用閥式平壓法或法蘭茲平壓法。

●平衡壓力兩方式

1.閥式平壓法

在水中捏住鼻子，用力吹氣，約有6、7成的人會成功，而另外2、3成人可用時間換取平衡，在一定深度待久一點，讓身體慢慢平衡壓力。

2.法蘭茲平壓法

考慮到自由潛水是一口氣憋到底，與時間賽跑下，較不適合用時間換取平衡，這時可使用法蘭茲平壓法，以舌根肌群為主的推送口腔內空氣。

上岸離開水面後，可滴生理食鹽水2至3滴，流進去耳內再流出來，有清除海水鹽分與髒污之用，再用蒸餾水沖洗耳朵外部，並擦乾或吹頭時順便將耳朵吹乾，盡快保持耳朵乾燥，避免細菌入侵。當耳朵擦乾後，若仍聽不清楚，並持續2天以上，建議就診。