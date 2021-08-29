高壓增強注意高溫 中南部午後雷雨

接下來這幾天會愈來愈熱！中央氣象局29日指出，未來幾天大多為多雲至晴的天氣，東南部、中南部地區與山區需要注意午後雷陣雨。氣象專家吳德榮提醒，到9月1日恐有37度高溫，民眾須注意防曬。天氣風險公司總經理彭啟明則預測，到9月中前天氣應該都會很穩定，暫不會有颱風生成可能。

中央氣象局表示，29日至31日各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，30日東南部地區及恆春半島有局部較大雨勢發生的機率。9月1日至4日各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

另外，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區並有局部較大雨勢發生的機率。中央大氣系兼任教授吳德榮則說，到9月1日受高壓影響，除了恆春半島有局部短暫陣雨的機率外，各地普遍都呈晴朗炎熱，但中午後紫外線會有過量，甚至危險級的可能，民眾要注意防曬。

吳德榮預測，9月1日前，山區與部分平地會有短暫雷陣雨的機會，高溫最高可到35、36度；1日以後太平洋高壓會略為減弱，水氣增多、午後對流增強，民眾要提高對劇變天氣，如雷擊、強風與瞬間強降雨的預防。天氣風險公司總經理彭啟明也說，最近幾天都是高溫炎熱，民眾最好減少戶外活動及勞動。

另外他認為，高壓除了抑制午後雷陣雨發展外，也顯著的有沉降增溫發生，各地高溫都有33-36度以上，預期周末可能還更熱一些，也將延續到9月2、3兩日；目前尚未看到有顯著的颱風發展可能，可能要等到新的環境配置重新洗牌後，9月中旬前才較有機會有擾動發展。

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