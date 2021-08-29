雲林「綠寶石」產季 大斗六文旦9月上市品鑑改線上直播

雲林縣聲名遠播的大斗六文旦正逢產季，產區集中在斗六市及古坑鄉，農民近日陸續採收，斗六市公所表示，今年果實生長特好，甜度超過11度，品質比往年更甚，而萬眾矚目的大斗六文旦品鑑9月7日如期舉辦，不過配合防疫採線上實況轉播，當天下午隨即直播搶購，民眾在線上即可搶購獲獎文旦，數量有限。

據統計，雲林縣主產區的文旦種植面積超過200公頃，產量達5千公噸，其中斗六就占約189公頃，總產量達3780公噸。

斗六市長林聖爵說，斗六市文旦農每公頃平均產量約20公噸，今年雖歷經乾旱、雨災考驗，不過文旦也因農民栽種技術的轉變與提升，才能克服大自然挑戰，品質不僅不失往年水準，甚至更令人驚豔。

林聖爵表示，為持續把關食品安全，舉辦逾20年的文旦品質評鑑今年在9月7日上午8點半起舉行，賽制依舊採高規格辦理，參賽果農須有產銷履歷農產品資料，或提供農藥殘留檢驗等相關安全用藥證明，計有57組果農角逐，因應防疫不對外開放觀賽，全程線上直播。