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病人回流醫院用血需求增 陳時中鼓勵捐熱血

中央社 / 台北29日電

國內COVID-19疫情趨緩，病人回流，但是捐血量卻未等比增加，血液基金會擔憂醫療用血需求可能超越疫情警戒前，衛福部長陳時中鼓勵民眾赴捐血室安心捐血。

國際扶輪3521地區今天上午與台灣血液基金會合辦捐血推廣記者會，陳時中出席記者會表達支持，近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，醫院解除降載，過去幾個月推延手術的患者都會回來，醫院用血將大增。他呼籲，疫情哪裡都不能去，但捐血室可以。

陳時中說，捐血室優化的環境設施，讓環境更為寬敞、舒適，可以確保社交距離，捐血室也提供預約服務，避免群聚。希望透過完善捐血室環境，避免未來本土疫情再起時，民眾因疑慮捐血車空間擁擠，不敢捐血，進而導致血庫急缺狀況重演。

血液安全庫存量為7至10天，4至7日是偏低，4日以下為急缺。據血液基金會統計，截至8月29日，各地血量都有達到安全庫存，台北血庫還有7.7天，各血型依庫存量多寡排序，AB型5.4天、A型6.4天、O型8.3天、B型8.8天，南台灣的台南與高雄，血庫量達8天以上。

血液基金會公關處處長黎蕾提醒，今天血庫看似正常，這並不是實際狀況，因為昨天是週六，醫院沒有執行常規手術，所以醫院用血量較低。事實上，疫情趨緩後，醫院用血逐週回升2000袋左右，但捐血量卻跟不上醫院用血。

黎蕾說，過去沒有疫情時，台灣每週用血量大約是5萬袋，5、6月因本土社區疫情爆發，醫院降載，用血量掉到每週3.2萬袋，其中以5月底創下最低，但疫情趨緩後，過去推延手術的患者陸續回來，醫院用血恢復，上週用血量已經回升到4.8萬袋。

黎蕾表示，近期國內疫情更加穩定，再加上現在是暑假期間，許多民眾會利用這段時間安排手術，疫情期間暫停的手術非常可能在近期重新排程，醫院用血甚至可能超過每週5萬袋的水準。

黎蕾說，疫情期間，捐血量驟降的原因就是年輕族群少了非常多，現在疫情趨緩將陸續恢復大型捐血活動，其中包含開學後的校園捐血活動，「只要校園願意開放，車一定會開過去。」希望有機會號招更多年輕人。

另外，奧運金牌羽球選手王齊麟特別拍攝影片響應捐血活動，他在影片中表示，雖然今天和隊友李洋有其他活動，所以不能親自到現場，但還是希望協助號召更多年輕人捐血獻愛心，強調捐血室有寬敞空間、可以維持社交距離，所以非常安全，民眾可安心捐血。

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