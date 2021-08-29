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東北角海域赤鯮產季來到 海產店老闆教你在家紅燒

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
現在是東北角赤鯮產季，圖為漁民船釣捕獲的肥美赤鯮。圖／貢寮美灩山漁民蔡家源提供
現在是東北角赤鯮產季，圖為漁民船釣捕獲的肥美赤鯮。圖／貢寮美灩山漁民蔡家源提供

新北市東北角海域因大陸沿岸冷流及黑潮交會，漁獲豐富。新北市漁業處表示，俗稱赤鯮的黃背牙鯛，盛產於夏、秋兩季，現在正是品嘗的好時機。貢寮澳底餐廳業者也提供紅燒赤鯮料理作法，讓民眾在家也能做出海鮮美味。

漁業處說，台灣民間相傳「十大」美味魚種為一午、二紅衫、三鯧、四馬鮫、五鮸、六嘉鱲、七赤鯮、八馬頭、九烏喉、十春子，赤鯮排名第七，當令赤鯮肉質鮮嫩肥美，無論紅燒或乾煎，都能嘗到美好滋味。

東北角海域因位處大陸沿岸冷流及黑潮交會處，海流交換旺盛，富含營養源，孕育許多美味的漁產品。漁業處表示，赤鯮正是東北角高經濟價值魚種之一，盛產於夏、秋兩季，漁民多用延繩釣、船釣等漁法捕獲。

新北貢寮區美灩山漁民蔡家源說，由於貢寮澳底外海有投放人工魚礁，吸引赤鯮到此洄游，東北角的漁民常開著漁船在澳底外海，以一支釣漁法釣赤鯮。

澳底香園小吃店老闆洪健德表示，現在捕獲的赤鯮肉質鮮甜、軟嫩，無論乾煎或紅燒都具風味。民眾買赤鯮回家後，先以中小火油煎至雙面金黃備用，再以油鍋爆香蒜瓣、薑絲，加入醬油、糖及水，燒煮2至3分鐘後，再將魚放入一起燒煮約10分鐘，最後加入綠蔥段以大火收汁，就是一道色香味俱全的紅燒赤鯮。

漁業處表示，新北市生產許多美味的當季冷凍水產品，開放民眾利用網路採購，在家自己動手烹飪安全、健康又美味的料理，還能支持在地小農發展。訂購資訊可上新北市政府漁業處官網（http://fishery.ntpc.gov.tw/），點選最消消息─活動訊息─漁產防疫組合包。

當令赤鯮肉質鮮嫩肥美，無論是清蒸、油炸或紅燒都能品嘗到美好滋味。圖／新北漁業處提供
當令赤鯮肉質鮮嫩肥美，無論是清蒸、油炸或紅燒都能品嘗到美好滋味。圖／新北漁業處提供
赤鯮無論乾煎和紅燒都能展現出其獨特的風味，在家料理就能輕鬆上手。圖／新北漁業處提供
赤鯮無論乾煎和紅燒都能展現出其獨特的風味，在家料理就能輕鬆上手。圖／新北漁業處提供
現在是東北角赤鯮產季，民眾可在家料理色香味俱全的紅燒赤鯮。圖／新北漁業處提供
現在是東北角赤鯮產季，民眾可在家料理色香味俱全的紅燒赤鯮。圖／新北漁業處提供
現在是東北角赤鯮產季，東北角漁民以一支釣漁法釣赤鯮。圖／貢寮美灩山漁民蔡家源提供
現在是東北角赤鯮產季，東北角漁民以一支釣漁法釣赤鯮。圖／貢寮美灩山漁民蔡家源提供

貢寮 漁民

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