背風渦旋不利空汙擴散 中部高屏今空品亮橘燈

27歲才進入演藝圈的吳慷仁，因為自覺入行較晚，督促自己無時無刻都非常努力，憑藉著他獨有的經歷及天分，以及一股無人能擋的拚勁，每次都以不同的樣貌及突破呈現給觀眾，成就一部部打動人心的戲劇作品，演技逐漸獲得認可，不僅讓他收獲金鐘視帝大獎，更成為網友心中無可撼動的神級演員。

2021-08-29 13:21