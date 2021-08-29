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背風渦旋不利空汙擴散 中部高屏今空品亮橘燈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起四天空品。圖／取自空品監測網
今起四天空品。圖／取自空品監測網

環保署表示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，桃園至彰化沿海地區因背風渦旋影響，空氣汙染物不易擴散；各地大多為多雲到晴，受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升。今天各地空品，宜蘭、花東及馬祖、澎湖「良好」；北部、竹苗、雲嘉南、金門「普通」，北部、竹苗及雲嘉南午後局部地區可能達「橘色提醒」；中部、高屏為「橘色提醒」。

環保署表示，30日環境風場仍為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，空氣品質多為普通等級；各地大多為多雲到晴，受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，午後局部區域可能達橘色提醒等級。

31日環境風場持續為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，空氣品質多為普通等級；各地大多為多雲到晴，受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，午後局部區域可能達橘色提醒等級。

宜蘭 空氣品質 環保署

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