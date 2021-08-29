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暑假尾聲西部有景點遊客爆量 台東僅熱氣球一枝獨秀

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東熱氣球依然吸引不少民眾欣賞，但縣內其他景點遊客未如墾丁一樣爆量。圖／縱管處提供
台東熱氣球依然吸引不少民眾欣賞，但縣內其他景點遊客未如墾丁一樣爆量。圖／縱管處提供

暑假前最後一個周休二日台東縣並沒有明顯的旅遊人潮，觀光業者研判是2天假期太短，只能吸引周邊縣市遊客，台東交通雖有改善但仍不如西部方便， 所以不像西部墾丁等地吸引大批人潮，看在眼裡只能羨慕。不過鹿野高台熱氣球會場依然吸引不少民眾觀賞。

台東縣警方表示，周五、六南迴公路車流雖略有增加，但沒有出現明顯車潮，預估今天返工情況不至於太壅塞。

觀光業者則說，一般到台東旅遊至少要規畫3天行程，否則光開車就要半天，休息後再出遊時間就很有限，除非碰上3天起跳的連假或有心請假規畫，否則不太會選擇到台東，比較會選擇在周邊縣市，何況目前又有疫情干擾，多數人依然不希望過度移動，也有影響。

不過台東暑期主要活動熱氣球依然吸引不少民眾，多數是縣內民眾，但也有少數來自外縣市的遊客，清晨就到場欣賞。

台東 熱氣球 周休二日

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暑假最後一周 台南景點人潮滿滿

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