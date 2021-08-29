【即時短評】兒童禁溜滑梯？有種危險叫政府覺得危險

基隆市暖暖運動公園新建兒童遊戲場，許多家長和小朋友躍躍欲試，沒想到場內的遊具，兒童只能盪秋千，連溜滑梯都不行。民眾理解市府考量安全限齡使用，不解的是名為兒童遊戲場，為何設計12歲以上才能玩的設施？況且這些遊具，真的「兒童不宜」嗎？

早年公園的兒童遊樂設施，多是俗稱「罐頭遊具」的模組化遊具，雖然相對安全，但低遊戲功能、低挑戰設計，對小學生可能就失去吸引力。熱心人士籌組「還我特色公園行動聯盟」等團體，多年關注此事，促成各地「遊具革命」。

基隆市遊具多樣化腳步明顯落後雙北，暖運兒童遊戲場催生過程格外受矚目。4項體健設施限14歲以上使用較沒爭議，但攀爬網、攀爬繩、攀爬塊、躲貓貓涵管、滑桿和溜滑梯，市府說是為青少年設計，12歲以下不宜，也就是說兒童在遊戲場，將只能盪秋千和玩沙坑，可能不少家長會跳腳。

暖運兒童遊戲場的問題可從兩個層面來看，首先我國公共兒童遊戲場設備國家標準（CNS），依適用年齡將遊具分成2到5歲、5到12歲、2到12歲3款，並制定性能、出入要求事項。市府宣稱打造兒童遊戲場，多數遊具設計12歲以上適用，名不副實，自相矛盾。

其次，暖運兒童遊戲場遊具的「難度」，真得12歲以上才宜體驗嗎？對比台北天母夢想樂園9公尺高，結合攀爬設計的溜滑梯，規定以5歲以上使用為原則。新北大都會公園利用疏洪道堤防打造的超長溜滑梯，迴盪無數兒童歡笑聲，要說暖運溜滑梯「難」到青少年才能「冒險」，恐怕有些家長難以信服。

市府近日將邀相關單位會勘暖運兒童遊戲場，尋求兼顧使用者安全，又能讓人盡興的改善方案。民眾除了靜待結論，希望有「好的發展」，還可以再做一件事。