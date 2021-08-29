疫情期間少外出 但這地方奧運金牌王齊麟「很可以」

疫情衝擊捐血踴躍度，現在隨著疫情回升，全國血量也逐漸回穩，然而，各界仍然十分擔心，醫院恢復常規運作後，暫緩的手術重新排程，血捐回來的速度，可能會趕不上醫院領血的速度。

血液基金會今召開記者會，宣布展開捐血室推廣計畫，鼓勵民眾捐血，目標分量募集4000袋血、捐贈2000個空血袋。有活動無法到場聲援的奧運羽球雙打金牌王齊麟，特別錄製影片表示，指揮官曾呼籲大家，疫情期間少外出，但「捐血室，很可以！」，都有符合防疫規定、社交距離，呼籲年輕人一起「熱血」響應。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中表示，血液基金會非常重要，如果沒有血液基金會維護血庫的存量和品質，國內一定會會發生血荒。疫情之中可能手術比較少，現在手術排程可能會回來，希望大家到捐血室來捐血，不但空間寬敞舒適也可以預約，也便於維持防疫社交距離。

血液基金會公關處處長黎蕾表示，截至8月29日為止，各地血量都有達到安全庫存，以台北為例平均有7.7天（A型6.4天、B型8.8天、O型8.3天、AB型5.4天），台南與高，整體都有達到8天以上。

黎蕾表示，沒有疫情時，每周用血量大約是5萬袋，5、6月疫情期間因為醫院降載，掉到每周3.2萬袋，疫情趨緩後開始每周回升2000袋左右，現在已經來到每周4.8萬袋，快要回到疫情前的需求水位。

黎蕾表示，雖然今天庫存看似充裕，但是其實周日和周一的血量是比較不準的，因為醫院周末沒有領血，要觀察周二庫存比較準。現在很擔心的是醫院的用血回升，因為疫情期間暫停的手術，現在可能都會重新排程，很快就要回到每周五萬袋的水準。

血液基金會今宣布將在11個國際扶輪社的分區，展開捐血室推廣活動，預計分期分量募集4000袋血、2000個空血袋。