晴朗炎熱但這裡間歇雨 氣象局：各地紫外線恐達危險級

台灣天氣未來一周仍受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，中央氣象局表示，今天山區及中南部近山區平地要留意午後雷陣雨，各地高溫32至33度以上，其中大台北、桃園、雲林、高屏、花蓮、台東可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線恐過量甚至達到「危險級」，民眾出門要留意。

氣象局預報員朱美霖表示，今天上午各地晴朗炎熱，午後留意山區及中南部近山區平地有午後雷陣雨，今天清晨東半部沿海、近海有零星對流雲系發展，但降雨不明顯，主要是東半部、恆春半島及蘭嶼一帶有局部降雨，其中恆春雨勢較大，累積雨量約30毫米。

朱美霖說，今天要留意山區跟中南部近山區平地會有午後雷陣雨，甚至有局部較大雨勢，晚上整體降雨及範圍都趨緩，但恆春半島、東南部仍有零星降雨。

氣溫部分，朱美霖說，今天各地高溫都有32、33度以上，中部以北地區有34至35度，澎湖、金門、馬祖30至33度；氣象局今天持續發布高溫資訊，大台北盆地、桃園、雲林、高屏近山區、花蓮縱谷、 台東地區容易有局部36度以上高溫機率，其中台北、新北、台東更發布橙色燈號，中午前後紫外線也容易過量或達到危險級，外出活動要做好防曬及補充水分。

朱美霖說，今起一周台灣天氣仍受太平高壓影響，以晴朗穩定天氣為主，不過周二前台灣附近屬於偏東風環境，恆春半島整天有間歇降雨狀況，明天水氣較多，東南部、恆春半島有較大降雨機率，周三之後太平洋高壓勢力東退，台灣整體風場轉為東南到偏南風，下午天氣仍是晴朗穩定，但午後不穩定狀況增多，各地山區及近山區平地要留意午後雷陣雨機率。