疫情緩、暑假尾聲昨南下車潮三萬輛 墾丁大街人潮湧入
昨是暑假最後一個周末，屏東縣南下車潮湧入，根據統計，昨天周六南下車潮台一線與台十七線五叉路口，累積南下車流達3萬多輛，疫情趨緩，加上好天氣，創下疫情解封後南下車流量最多一天。昨晚墾丁大街湧入，警方在大街出入口交通管制，禁止車輛進出，墾丁大街自治管理委員會觀察，昨晚累計約1萬人次，大家都做好防疫措施，且禁止邊走邊吃，遊客都相當配合。
枋寮警分局指出，昨天是好天氣，疫情趨緩，又遇暑假最後一個周末，出遊人潮湧現，昨周六每小時車流量高峰，在上午10到12點，10到11點每小時車流量2900輛， 11點到12點最高峰2990輛，由於兩天假期，昨下午也有北返車流，下午5點到6點，北返車流量每小時2000輛次。
昨天晚間墾丁大街人潮湧入，墾丁大街全長850公尺，警方在出入口交通管制，禁止車輛通行，墾丁大街自治管理委員會強化防疫措施，進出要掃QR碼實聯制，做好防疫措施，加強宣導，墾丁大街自治管理委員會主委曾春惠說，昨大街從傍晚5點開始就有人潮，昨晚間12點收攤，大街規範不可以邊走邊吃，強化防疫措施。
屏東縣警局交通隊指出，疫情降級解封後，上周南下累計2萬6千多輛，再上周則是2萬5千多輛，昨累積南下車輛最高峰，車流量達3萬多輛，去年疫情不能出國，去年端午連假南下最高峰4萬多輛；今天預估北返車潮在下午2點到晚間8點湧現。
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