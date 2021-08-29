晴朗炎熱 吳德榮：明天起午後雷陣雨機率增

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天最高溫桃園蘆竹區37.9度，花蓮光復鄉37.0度，其他地區高溫亦達約在36度以上，是今年8月高溫範圍最大的一天。昨天天氣穩定，嘉義山區午後強對流發展，繼前天已是8月降雨範圍最小的2天；至於受太平洋高壓完全壓制全台無雨，並帶來極端高溫的天氣，8月還未曾出現，顯示今夏台灣與全球暖化屢破高溫紀錄並不同步。

今天至周三太平洋高壓影響，除恆春半島偶有局部短暫雨的機率，各地晴朗炎熱，中午前後紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫約在36、37度左右，戶外活動，多喝水、小心中暑。今天竹苗以南山區午後有小範圍局部短暫雷陣雨的機率，明天至周三各山區及少部分鄰近平地午後局部雷陣雨的機率略增。今天北部23至37度，中部23至36度，南部24至36度，東部22至37度。

周四至周六太平洋高壓略減弱，水氣增多，午後對流增強、在山區發展，擴展至平地，需注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。