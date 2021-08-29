準公共幼兒園亂象未解 學費3500 實收7、8千

準公共化幼兒園今年大幅增加，不過，上路以來，因亂象叢生，屢遭家長批評，投訴案件不斷。有家長指出，明明學費應該是3500元，但事實上，許多學校巧立名目，增加收費，家長實際一個月繳七、八千。另有家長說，學校加入準公共後，收了政府補助，開始整修電梯，但不知道這電梯到底是給誰用，補助到底有沒有實際提高教學品質，讓人存疑。

準公共幼兒園最高收費不得超過3500元，但是，許多家長反映，學校以感覺統合、體能或者美術等等各種課程，要家長讓孩子付費上課，因此，每個月繳的費用高出許多。之前還傳出，有學校讓沒有額外繳費的孩子，集中在一間教室看電視，引發家長議論。

全國教師工會總聯合會幼委會主委楊逸飛表示，有一些私幼為了招生，把學費降低，提高代收代辦費，加入準公共之後，政府只針對核定的學費補助，推估不少幼兒園因此出現成本不敷的問題。可能是準公共開設各種課程多收費的原因。

基隆市教育關懷協會理事長高鈺淳表示，準公共幼兒園依規定申請得到政府補助，更應按照規矩走，如果是巧立名目的胡亂收費就是明確侵犯家長和孩子的教育學習權益，中央和各地方的教育局處應該正視這些投機收費的違規情事，並應該加重處罰甚至公布違規學校。

教育部表示，準公共幼兒園履約期間不得調整費用，每月家長繳交費用不得超過3500元，如家長對於收費有疑義，可以致電客服專線0800-201205諮詢，地方政府將進行查察。

綜合大多數家長意見認為，反制並沒有這麼容易，尤其小孩在幼兒園，已經讀習慣，很難轉學或另外找學校，而且離家近、接送方便的幼兒園並非那麼多可以選擇，通常就只能忍耐，實際申訴的家長並不多。