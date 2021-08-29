加入準公共不到一個月 已有幼兒園準備退出

新冠肺炎疫情風暴，這學期有許多私立幼兒園申請為準公共幼兒園，領取政府補助，度過難關。不過，現在疫情趨緩，家長回公司上班，孩子也陸續回學校上課。近日已傳出加入準公共不到一個月的幼兒園，準備下學期就退出。教團表示，政府每年支出500多億元補助準公共幼兒園，把關機制卻如此鬆散，呼籲勿讓私幼把準公共「當廚房」，隨意來來去去。

受到新冠肺炎疫情影響，許多幼兒園經營受衝擊，使得今年準公共幼兒園申請踴躍。根據教育部統計，今年全國增加400多所準公共幼兒園，今年8月起，學費最高不超過3500元。有了政府的補助，繳費大大降低，為家長省了不少錢。

不過，近日傳出一間新竹的私立幼兒園這學期轉為準公共之後，因開設才藝課程向家長多收費，因此被家長向地方教育局申訴。這間幼兒園於是發出家長意願調查表，詢問家長是否同意目前的收費方式，若不同意可以不用額外繳費，但也不能享有感覺統合、體適能等課程，還提到將彙整家長意見，決定是否於明年2月恢復為私幼。案例引起許多家長討論，擔憂孩子就讀的幼兒園會不會也隨時退出。

對此，教育部表示，凖公共幼兒園一個期程是三年，為維護就學幼兒及家長權益，這學期加入準公共的幼兒園，履約期間到112年為止。契約期限未滿，提前終止契約者，應於兩個月以前，以書面方式通知地方政府，經同意後始得自次學期終止契約。

全國教師工會總聯合會幼委會主委楊逸飛表示，根據教育部提供的數據，從2018年8月準公共上路以來，因嚴重違規被迫退出的只有兩間，其他都是自主退出。國家每年墊500多億元補助準公共幼兒園，但當時上路倉促，監督機制鬆散、缺乏配套，教育部應該要全面檢討準公共幼兒園政策，也要設立把關機制，呼籲勿讓私幼把準公共「當廚房」，隨意來來去去。

中華民國幼教聯合總會總會長洪懿聲表示，有些學校一直到學期快結束才告訴家長，下學期不參加準公共，家長無法在短時間內找到其他學校就讀，只好被迫留在原學校，相較起來，這起案例中的幼兒園還算「善意」。他也認為，針對自願退出準公共的幼兒園，若未來要再申請，審查必須更把關。

全國教保產業工會理事郭明旭表示，蔡政府為了迅速滿足社會大眾長久以來對於平價托育的需求，於是以大筆經費補助私幼辦理準公共化，為了鼓勵更多私幼加入，三年來，教育部對於照顧品質和收費，管理機制都寬鬆，一方面放任業者，另一方面也未遏止各種漏洞和亂象，不僅家長負擔未實質減輕，照顧品質是否提升，也打上問號。