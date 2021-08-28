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落後國外至少30年急起直追 我國熱氣球考證仍有不足

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全台僅12人拿到「稀有」證照 熱氣球飛行員甘苦談

聯合報 / 記者曹悅華邱瓊玉／台北即時報導
擁有八年資歷、同時也是我國第一位原住民熱氣球飛行員的Dahi。圖／Dahi提供
擁有八年資歷、同時也是我國第一位原住民熱氣球飛行員的Dahi。圖／Dahi提供

我國熱氣球發展逾十年，但根據民航局資料顯示，目前我國僅有12名合格熱氣球飛行員，最多也只有2018年底18人取得有效證照，實在相當「稀有」。

45歲的Dahi是我國首位原住民熱氣球飛行員，飛行資歷高達八年，原先在戶外極限運動公司擔任主任，投入熱氣球產業後，想要「飛一輩子」。

Dahi說，外面工作一成不變，但熱氣球就不一樣。每逢台東熱氣球嘉年華，清晨4時就要起床準備，他不只是飛官，事前還要化身「氣象預報員」，舉凡溫度、風向、降雨，都必須依依確認，在飛行時還要身兼「導遊」、「攝影師」，短短卅分鐘航程，身兼多職，更別說要應付「突發狀況」。

Dahi說，曾經遇過一位乘客，升空後懼高症發作，懸掛空中的體驗讓他崩潰直言「高度很不真實」，於是請他蹲下適應漂浮感；也遇過小朋友尿急，決定緊急降落再起飛，「警報」才解除。

他說，每次降落都是挑戰，台灣不像國外降落地方很開闊，台東降落地方又很少，成功的話會是緩降、球立著完成落地，但如果稍微遇到不穩氣流，可能就會「加速」降落，讓球傾倒再攤平。而為了有更多豐富的資歷，他至少去過13個國家飛行，包含德國、荷蘭、沙烏地阿拉伯、日本等，以應付不同的飛行狀況。

38歲的林沅霆，是我國首批通過的熱氣球飛行員，因為一個想搭熱氣球環遊全世界的夢想，讓他大學畢業後，一頭栽進熱氣球的世界裡，趁著到歐洲打工度假，想用打工賺來的錢去學操作熱氣球。

不過他笑說，原本以為搭熱氣球比搭機票便宜以及方面，實際接觸後發現，操作熱氣球比一張環球機票還要貴，且還要申請各國空域，相當麻煩，賺來的錢根本就不夠用。

林沅霆表示，還好台東縣政府正在招募第一屆熱氣球飛行員，送大家到美國「學飛」，讓他總算有機會圓夢，這一飛就是11年。先後曾在台灣熱氣球公司工作，甚至還到加拿大學操作熱氣球，就是為了圓夢。

林沅霆說，熱氣球沒有「方向盤」，所以無法精準控制方向，天氣、風向、氣流的判斷格外重要，不同高度氣流方向不一樣，向往右，就要飛高一點；想往左，就飛低一點。上升下降，都要依靠「火力」來操控。

讓熱氣球「起飛」並不容易，他說，除了熱氣球充起氣來，大約會有21米高，再加上藤籃、燃燒器、球皮等設施，起碼要有50乘以50的空地，熱氣球的球皮也很重，一顆大概300公斤，起碼會有四位地勤人員幫忙組裝，接著透過不斷加熱，熱氣球自然就會冉冉上升。

至於執飛熱氣球是否有職業傷害？林沅霆半開玩笑說，很多經驗比較多的飛行員「頭髮比較少」，不知道是不是因為被「熱到」；此外，由於燃燒器的音量很大，去年健檢時，發現聽力稍差，今年就開始帶起耳塞。

林沅霆說，自己曾遇過因為風太大，熱氣球在降落時，一口氣拖過兩、三塊田的狀況。也曾在降落時，因空地上有大樹擋到，因此起飛又再升起，打算移到另一片空地，未料地勤人員沒有注意，一時間沒有放手，整個連人帶繩的被拉上去。

熱氣球飛行準備作業繁瑣。圖／林沅霆提供
熱氣球飛行準備作業繁瑣。圖／林沅霆提供
熱氣球飛行員林沅霆（左）。圖／林沅霆提供
熱氣球飛行員林沅霆（左）。圖／林沅霆提供
擁有八年資歷、同時也是我國第一位原住民熱氣球飛行員的Dahi。圖／Dahi提供
擁有八年資歷、同時也是我國第一位原住民熱氣球飛行員的Dahi。圖／Dahi提供

熱氣球嘉年華 台東 打工度假

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