熱氣球商機十年不減湧「跟風潮」 觀光、航空界吐隱憂

台東熱氣球嘉年華不畏疫情登場，今年已邁入第11年。根據本報調查，近十年除台東常態性舉辦，各地陸續都開始「跟風」，不過往往「撐不久」。為搶奪商機，南投喊出明年底要引進類似熱氣球的氦氣球，高雄市政府也已向交通部民航局提出月世界及愛河熱氣球繫留活動申請。觀光局則希望，各地能發展出自己特色。

2011年開始，台東破天荒舉辦熱氣球活動，隨後全台掀起一波「熱氣球熱」，宜蘭、花蓮、南投、桃園、墾丁、新北、台南、台中等縣市都曾經辦過熱氣球相關活動。民航局也透露，幾乎西半部的縣市都曾向民航局申請熱氣球飛行。

觀光界對於熱氣球「遍地開花」表示擔憂，世新大學觀光系教授陳家瑜說，台東熱氣球自從一砲而紅後，湧入跟風潮。因為台東經驗成熟，還培訓專門的飛行員深耕產業鍊，已經建立出品牌，除非別的城市有創新點，否則觀光效果難以和台東比擬。

陳家瑜認為，如果想要分食這塊市場，等於會在台東的陰影下，這時得要有突破性作法，除了找到自己的熱氣球活動特色外，也要思考永續經營的可能性，才可能長久。反之，沒有建立起長期的特色，恐會淪為一次、兩次的煙花型活動。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨甚至直言，台灣已經很小，不要在每個縣市都做重複的事情，嚴重的話淪為「老街化」，各縣市應該要更有骨氣。

不只觀光業，航空界也對滿山滿谷的熱氣球活動吐露隱憂。全台唯一合法立案進行熱氣球飛行的天際航空坦言，各縣市來申請的人真的非常多。

實際上，熱氣球屬於「航空器」，每一趟航行都雨氣流、場域有很大關係，不是每個地方都適合。西部屬於人口稠密區，加上氣流等天氣條件不夠，民航局最多同意從事繫留，具有一定風險性。

民航局說，西部機場密度高，除有13座機場，還有多處軍方訓練空域，不同航空器活動時，有動力航空器需避讓無動力航空器（熱氣球）考量民航飛航安全與國防需求，評估各地空域使用狀況後，僅提供台東鹿野高台附近空域（涵蓋池上鄉、關山鎮及鹿野鄉）申請熱氣球飛行。

不過根據民航局統計，連極具經驗的台東都曾發生兩起飛安事件，最近一次就在8月熱氣球嘉年華。航空界擔心，在搶食熱氣球這塊大餅的背後，恐怕存在飛安疑慮，民航局內部也坦言，「發生一次都嫌多」。