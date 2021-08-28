偏鄉嬤走不出喪子痛 數位人道協會遠距關懷陪伴療傷

受新冠疫情影響，三級警戒長達2個多月，全台1萬多個社區據點被迫暫緩運作，長輩無法外出上課，在家久了活動減少，肌耐力明顯下降。數位人道協會長期關心偏鄉，打造遠距醫療平台，結合醫師、藥師等專業人員，透過線上課程給予民眾衛教，如今碰上疫情，許多長輩「無痛」數位轉型，在家聽課、做運動。

數位人道協會成員、教授潘人豪指出，偏鄉醫療資源不足，長輩就醫不便，但卻可以每天做健康促進活動，因此透過科技，將醫療資源導入偏鄉，自2020年1月至今，與全台上百個社區據點合作，集結上千位線上專家，除了各科醫師、中醫師、藥師、護理師、營養師等，除了提供線上課程，也提供線上諮詢服務。

過去線上課程與部分社區據點合作，潘人豪表示，5月疫情爆發後，決定將資源開放，免費提供各界使用。協會統計，5月至今逾萬人次使用線上課程，每天上午10點、下午15點都開設線上課程，每堂課起初約150至200人報名，到8月成長到250至350人報名，到課率約7成以上，最高紀錄一堂課曾有420人報名參與。

線上課程服務地點，除了山區也有偏鄉。潘人豪說，有些長輩不太會用手機，若社區據點剛好參與課程導入，長輩多半比較「懂」，比起沒有上過課的長輩，能更習慣遠距課程模式。

若長輩本身有疾病問題，各地照服員可遠端協助，並與線上專家請教、或協助安排線上諮詢，儘速解決問題；近期子女居家上班，也協助長輩線上上課，在家做運動增加肌耐力，避免肌少症。

疫情之下，部分長輩有情緒困擾，一位住在南投的阿嬤，疫情期間喪子，出現嚴重心理問題。潘人豪說，還好照服員及時反應，安排在安寧病房、專門協助病人面臨生離死別的護理師，提供阿嬤線上陪伴，也持續請照服員關心阿嬤，若仍無法走出悲傷情緒，進一步安排諮商心理師，協助阿嬤悲傷輔導。