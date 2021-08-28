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今再添1肉品驗出非洲豬瘟陽性 4養豬場違法挨罰

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，截至今天已完成5843場養豬場查核作業，今日再查獲4場使用違法廚餘，累已查獲10場違規，均依飼料管理法裁罰3萬元；此外，今天也再新增1件肉品驗出非洲豬瘟病毒，至今檢驗陽性累計11件。

警政機關及各縣市查獲之豬肉產品，送樣檢驗累計共164件，今日再新增新北市1件檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，累計目前檢驗陽性件數計11件。

農委會已公告自8月30日起至9月30日止廚餘暫時停止進入養豬場，9月1日至9月30日養豬場暫停使用廚餘養豬，違者將分別依《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》開罰。

應變中心表示，台灣豬目前未有感染跡象，但現在防止病毒進入畜牧場是守住台灣養豬相關產業的關鍵時期，請業者配合政策。

應變中心也呼籲民眾，若發現不明來源肉品、生豬肉、內臟或豬肉製品，請勿丟入廚餘，應丟一般垃圾或交防檢局各分局處理。

非洲豬瘟 廚餘 養豬場

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