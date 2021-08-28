把握開學前最後周末 高雄這些景點人潮湧現
開學前的最後一個周末，高雄市多個景點都湧現人潮，義大世界今天約有2、3千人預約購票，義大皇家酒店、義大天悦飯店，訂房率都超過七成，六龜區觀光景點也有約三成訂房，民宿業者表示，疫情後終於有些人潮，也有遊客表示，終於能泡溫泉了。
義联集團表示，義大世界今天遊客明顯增加，網路預約購票約有2、3千張票，許多家長趁開學前、疫情緩和，帶小朋友到外旅遊、放鬆，也帶動附近義大皇家酒店、義大天悦飯店的訂房率，都超過七成。
高雄萬豪酒店也表示，雖然目前飯店為了防疫，游泳池跟兒童遊戲室尚未開放，但民眾可到鄰近的義享天地購物商場逛街，商場內也有兒童遊戲空間，許多親子攜家帶眷出遊，住房狀況不錯，訂房率絕對有超過五成。
六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博表示，六龜區觀光產業8月初因暴雨加上疫情重創，隨著疫情緩和，山區各路段修復，遊客開始回流，訂房率約增加三成。
六龜溫泉陳姓業者表示，風災後有被世界遺棄的感覺，但這幾天陸續有旅行社、工商團體到山區探路，發現其實寶來、不老溫泉路段都很好，雖然來客數比去年同期要少，但有人來就很開心了，主要以定點旅遊、小家庭散客居多，評估9月、10月之後會有一波報復性旅遊潮，接下來也要迎接溫泉季，很有信心。
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