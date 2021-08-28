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暑假最後一周 台南景點人潮滿滿

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南山上水道博物館今天遊客數破千人，已快接近疫情前的水準。圖／山上水道博物館提供
台南山上水道博物館今天遊客數破千人，已快接近疫情前的水準。圖／山上水道博物館提供

開學前暑假最後一個周休，知名的台南山上水道博物館今天遊客破千人，已接近疫情前的人數，按以往周日遊客比周六約多一倍，預期明天人數會更多；虎頭埤風景區今天人數也破千人，遊客數恢復到疫情前約7、8成，園方表示，在本土案例出現「嘉玲」的情況下，加上大家都悶太久了，有家長說，雖然都要全程戴口罩，但能出門走走大家都很開心，也安撫一下小朋友「至少暑假有出門去玩」。

台南山上水道博物館是台南近來最夯的山區景點，開幕1年多，今年4月2日遊客數就破百萬人次，但5月就因疫情3級警戒封園，好不容易降為2級警戒後重新開園，遊客人數漸漸回流，今天周六更明顯，最多的是家長帶著學齡的小朋友，園區內的遊園小火車今天票價收入快上萬元，以每人50元計算，搭乘人數也有200人。

疫情 博物館 口罩

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