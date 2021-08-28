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日月潭農萊市集 OPEN將力推南投好茶

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
日月潭農萊市集，農村小童與OPEN將到場力挺，歡迎遊客到南投旅遊喝好茶。圖／讀者提供
日月潭農萊市集，農村小童與OPEN將到場力挺，歡迎遊客到南投旅遊喝好茶。圖／讀者提供

水土保持局南投分局今天在日月潭水社綜合商場舉辦農萊市集，集結農村職人、青農與魚池、頭社等地方特色產物，並有手揉茶、手炒茶體驗；農村小童與OPEN將到場力挺小農，消費滿1200元還能抽好禮，包括OPEN BIKE、產品折價券，好吃好玩更讓遊客認識南投好茶。

水保局南投分局長陳榮俊說，農萊陣線是為推廣農村社區產業，整合彰投雲嘉農村社區產業，嚴選符合友善、有機、產銷履歷驗證的產品，藉由農萊市集，提供農村社區行銷特色農產。最近也會在日月潭、清境農場舉辦友善小農市集活動，因應後疫情時代，以「小眾、精緻國旅」親子旅遊模式，將日月潭周邊農村社區體驗、旅遊秘境、產業品牌整合在市集中。

統一集團的OPEN BIKE也以可愛且鮮明的主題意象，吸引親子及青年族群，踩著自行車探訪日月潭農村社區及產業，近期最夯的就是到頭社活盆地欣賞花海及絲瓜。

日月潭水社綜合商場則以饗食慢遊為發想，強調饗樂生活、美食市集、體驗慢活、自然遨遊四大主軸，融合日月潭豐富自然文化資源，提供優質服務與特色商品。

日月潭農萊市集包括今明兩天，主題是南投縣特產紅茶與烏龍茶，由上福裕紅茶莊園提供手揉茶、手炒茶體驗及品茶；認識茶產業與農產與水沙連周邊農村美景遊程，民眾可把握機會，到日月潭來一趟療癒美食之旅。

水保局南投分局在日月潭推出兩天的農萊市集，讓遊客體驗揉茶、炒茶，品味南投好茶。圖／讀者提供
水保局南投分局在日月潭推出兩天的農萊市集，讓遊客體驗揉茶、炒茶，品味南投好茶。圖／讀者提供

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