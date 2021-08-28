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雙鐵、旅遊鬆綁近日定案 機組員檢疫擬再加嚴

中央社 / 台北28日電
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會。左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會。左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影

國內疫情趨緩，指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，高鐵、台鐵、旅遊鬆綁措施這2天將定案；另外，因近日有接種過2劑疫苗的機師入境採檢確診，機組員防疫規定擬再加嚴。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，24日起防疫規定鬆綁，預計本週再討論高鐵、台鐵、旅遊相關防疫鬆綁措施。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在疫情記者會中表示，由於交通部研擬防疫鬆綁措施時，把台鐵、高鐵、旅行相關措施通通併入同一案送指揮中心，預計這2天就會定案。

最早在印度發現的Delta變異株，交通部民航局要求沒有完整接種疫苗的長程航班機組員，今天起通通都要進行5到7天居家檢疫，且不可在自宅檢疫，須入住防疫旅館或公司的防疫宿舍。

不過，指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增的個案中，有一例為接種過2劑疫苗的機師，入境第一天採檢時就確診，因應此案，未來研議加嚴接種過2劑疫苗機組員的檢疫規定，但強調和昨天公布的新規定無關。

另外，開學在即，但卻有校園宿舍至今還沒開放，陳時中說，指揮中心只要求境外生入境後必須依規定訂好防疫旅館、集中檢疫所，至於其他學生的安排則是由主辦單位、校方負責，並非指揮中心負責處理。

疫情 疫苗 高鐵

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