矽品家扶佰元俱樂部再傳愛 今捐款助受扶兒求學

彰化家扶中心暑期課輔班今年因疫情停辦，矽品家扶佰元俱樂部愛心不減，今天到彰化家扶員林兒童館捐贈12萬元給60名兒童，受扶兒「小軒」的母親發表感言，要孩子認真讀書，未來出社會，把這份愛與善繼續傳承下去。

彰化家扶成立輕舞飛揚兒童Dance團，表演熱舞揭開捐贈儀式序幕，帶來精彩的才藝表演教育工程要向下扎根，矽品人力資源處處長張美慧、矽品志工社暨福委會幹事劉旻杰代表捐款，在員林區扶幼委員會主委賴秋樺、田中區扶幼委員會副主委邱淑慧及永久認養人聯誼會會長曾藍慧等人見證下，彰化家扶扶幼委員會主委廖慧珠、彰化家扶主任王震光收下，將轉贈送60名兒童作為新學期求學開銷費用。

張美慧說，九二一那年與王震光結緣，矽品成立家扶佰元俱樂部，跟著王震光和家扶一起往前走，轉眼已21年，矽品家扶佰元俱樂部會員每人每月捐款至少100元，藉聚沙成塔的力量，至今累計捐款金額達7500萬，除了推動家扶扶幼工作，同時認養家扶301名國內兒少。

2009年4月矽品彰化廠成立，矽品家扶佰元俱樂部招募會員，在地員工幫助在地人，從那年到現在，12年對彰化家扶累積捐款達1000萬元，2019年起進一步「教育向下扎根」，贈送獎助學金給家扶暑期課輔班優秀學童，今年暑期課輔班停辦，矽品家扶佰元俱樂部仍捐款給學業成績優異的60名家扶兒，每人2000元獎助學金。

受到防疫管制限制，今年40名兒童到場領取獎助學金，「小軒」因父親過世，體諒恤母親扛起一家經濟，非常辛苦，因此告訴自己要努力學習，以優異學業成績領取獎學金以減輕母親的經濟負擔；「小軒」的母親上台致詞，感謝矽品和家扶的協助，她經常告訴孩子，未來出社會，要把這份愛與善繼續傳承下去。

張美慧有感而發，分享自己的成長經驗，自小家境不優，父母為賺錢每天早出晚歸，她放學回家要燒柴煮飯，因知道教育是唯一脫貧的路，她自認不聰明但加倍用心學習，出社會來到沒有性別歧視的矽品企業，成就自己也改善家庭經濟；家扶兒學習路本就艱辛，矽品獎助學金未曾間斷，始終與家扶相伴同行。

彰化家扶中心王震光主任表示，今年防疫警戒對社福團體衝擊很大，矽品在疫情最嚴峻的5、6月，發起認捐愛心食物箱，募集2137箱送給扶助家庭，今天矽品家扶佰元俱樂部又捐款給受扶兒，家扶銘感在心，期待如「小軒」媽媽所言，愛與善能繼續傳下去，給弱勢家庭和兒童帶來希望。