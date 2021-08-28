台南礁坑社區獨有的綠橄欖飲品 這7天遊虎頭埤免費索取

我的工作有超多機會碰到既有趣又有影響力的人，偶爾也包括名人。我曾經訪問過貝蒂．懷特（Betty White），當時我興奮到不行，因為我是影集《黃金女郎》（Golden Girls）的粉絲。沒想到居然有機會跟她聊天，甚至在新聞裡跟她短暫同框。那是美好的經驗，她超棒。

2021-08-28 07:30