台南礁坑社區獨有的綠橄欖飲品 這7天遊虎頭埤免費索取
台南市新化區礁坑社區從9月5日至9月12日舉辦產業回饋活動，感謝市府輔導新化5寶橄欖產業，這段期間前往虎頭埤風景區的遊客（不分區域），憑當日門票便可向礁坑社區綠鑽宣導車（雨豆樹下）索取橄欖唧飲醋1瓶及橄欖茶包1包（每日500份憑門票索取領完為止)。另外購買新化五寶橄欖商品超過300元者贈送文創商品（橄欖螞蟻）每日限定50隻。
礁坑社區理事長林清隆表示，社區送餐共餐10多年來，感謝各界用消費產品支持社區永續經營，取代捐款來舉辦產業回饋活動。虎頭埤風景區隸屬礁坑社區轄區，因5月起疫情嚴峻至今稍稍緩和，遊客也漸回流，回饋消費者也藉此提振產業。
台南新化礁坑社區有「綠鑽石的故鄉」之稱，當地在日治時期引進錫蘭橄欖種植，日軍撤退後橄欖山成了軍方訓練基地，有仿越共村的地道等，成為很夯的旅遊景點，社區也重新推廣種植橄欖，並研發產品成為社區特色，並提撥部分所得做為社區共餐及送餐經費。
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