影／抓住暑假尾巴爆遊客潮 溪頭10點起管制人車

國內疫情警戒逐步降級、3天內2度加〇，南投縣各風景區迎來5月三級警戒以來的旅遊高峰，合歡山、清境、日月潭等風景線都湧現人潮，許多家長把握開學前最後的假日，到南投旅遊、健行，溪頭上午10點就已經達3000人管制人車，家長搶著為孩子暑假留下美好Ending。

觀光業者表示，今天旅遊人數多，但以散客為主，沒有看見團客，開學後是否能維持熱度，有待觀察。另外，隨著疫情降級解封，觀光旅宿業並未專案接種疫苗，如果國旅人數大增，旅宿業並無足夠的疫苗覆蓋率，面對來自各地的遊客，疫情擴散風險相當高，希望政府能加緊引進疫苗，並擴大旅宿業接種，保護觀光業和旅客，也預防新的防疫破口。

疫情警戒措施逐步解封、餐廳也有條件開放內用、政府確定發放振興五倍券，更重要是終於等到「嘉玲」，都讓民眾緊繃的心情放鬆。今天上午，合歡山、清境、日月潭、溪頭等熱門景點都可看到出遊的人潮。

台北陳先生說，9月1日就要開學，因此帶著孩子到溪頭走走，疫情加上暑假長達三個多月全家很少出門，因為線上學習，孩子平板電腦不離身，利用這次機會讓孩子遠離3C多接觸大自然，希望開學後孩子能恢復正常學習。

目前疫情二級警戒，觀光旅遊容留上限為50%。清境農場最大容留4000人，今天累積已有4000人。清境高空步道1500人，累積1500人，九族文化村容留15000人，累積約2000人。杉林溪最大容留5000人，累積1500人。雙龍瀑布七彩吊橋，最大容留800人，累積490人。